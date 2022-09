GF Vip, Adriana Volpe commenta la prima puntata: ecco che ha detto (FOTO)

Ieri è cominciato il GF Vip 7 e tra i commenti più attesi alla puntata c’era, sicuramente, quello di Adriana Volpe. La donna è stata estromessa dal cast, in quanto Alfonso Signorini ha scelto di non annoverarla tra le opinioniste della nuova stagione.

Durante la messa in onda della prima puntata, Alfonso e Sonia Bruganelli hanno voluto salutare la donna, generando però un po’ di sgomento sui social. Adriana ha reagito, vediamo in che modo.

Il commento di Alfonso e Sonia su Adriana Volpe

L’assenza di Adriana Volpe come opinionista del GF Vip si è fatta sentire per molti dei suoi fan. Sul web, infatti, tantissime persone le hanno scritto per darle conforto e per farle dei complimenti. L’argomento, chiaramente, non poteva non essere toccato durante la diretta. Alfonso, infatti, dopo aver presentato le due opinioniste, non ha potuto fare a meno di mandare un saluto alla Volpe, stessa cosa ha fatto anche la Bruganelli.

Ad ogni modo, gli utenti del web hanno reputato alquanto ipocrita e falso questo comportamento. In primis perché Sonia non ha mai nutrito simpatia nei confronti della sua collega e in secondo luogo perché è stato Alfonso a non volere più l’ex conduttrice Rai nel cast. In ogni caso, in molti erano curiosi di sapere quale sarebbe stata la reazione di Adriana a tutto ciò. Ebbene, la donna non ha perso tempo ad accontentarli.

Cosa ha detto Adriana sulla prima puntata del GF Vip

Adriana Volpe ha deciso di commentare la prima puntata del GF Vip pubblicando un post elaborato dai suoi fan. In esso, infatti, sono contenute delle dediche da parte dei più affezionati, i quali la dipingono come l’unica vera opinionista del reality show. In seguito, poi, ha pubblicato un piccolo video in cui sono immortalati i suoi momenti più belli trascorsi all’interno della casa del GF Vip come concorrente e anche come opinionista.

Poi ci ha tenuto a fare un in bocca al lupo a tutti coloro i quali si sono appena accinti ad intraprendere questa esperienza magica e indimenticabile, che verrà custodita per sempre nel cuore. Nessun commento, però, ai saluti che Alfonso e Sonia le hanno mandato. Questa scelta, chiaramente, lascia intendere che la donna non abbia ancora digerito del tutto la decisione di Signorini di estrometterla dal reality show. Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno altri aggiornamenti.