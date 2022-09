Gf Vip, Pamela Prati entra in casa. E’ partito sui social l’attacco di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo

Incontro virtuale del trio Prati-Pellicciolo-Michelazzo mentre tornano alla ribalta dopo il caso Mark Caltagirone

Mentre Pamela Prati torna a casa del Grande Fratello Vip, si parla anche del caso “Marc Caltagirone“. Un salto temporale di quasi tre anni, il ritorno al passato di Alfonso Signorini nella diretta di lunedì sera è stato ampiamente acclamato sui social, ma ha lasciato gli altri due protagonisti della storia con il naso storto: Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

La stessa Pamela Prati ha chiesto ad Alfonso Signorini di poter parlare del caso di Marc Caltagirone e, soprattutto, di poterlo chiudere una volta per tutte. “Pamela – ha spiegato Signorini – non va in tv da un po’, è uscita dallo schermo dopo un evento che l’ha paralizzata. Nessuno sapeva di questo Marc Caltagirone.

Ad aprile 2019 Dagospia ha svelato che Mark Caltagirone non è mai esistito e i suoi profili social sarebbe finto. Il caso è scoppiato. La situazione si è complicata e Pamela ha cominciato a finire in una serie di interviste dove non ha chiarito nulla sui fatti accaduti. L’11 maggio Pamela è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, che l’ha incalzata con una serie di domande che l’hanno profondamente turbata.

A un certo punto ha lasciato lo studio. Da quel giorno le difese di Pamela sono diventate sempre più vulnerabili. Se Pamela era una vittima o un carnefice, la gente vuole sapere chi ha inventato la storia. In questa puntata, ci uniamo a lei per porsi queste domande che non vorrebbe mai più affrontare.

Su Instagram altre due grandi protagoniste di questa storia, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, hanno postato due storie da commentare.

«So di altre cose che mi spaventano – scrive Pericciolo – non una telefonata del mio avvocato. Ricorda, i santi sono in paradiso, non davanti alla telecamera». Più misterioso è Michelazzo: «Chissà se Pamela Prati troverà l’amore nel brand. Sto parlando di persone reali. Vedremo del bene».