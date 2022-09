Patrizia Rossetti dà scandalo al GF Vip, problemi di incontinenza: “Devo schizzare, altrimenti…”

La notte appena trascorsa è stata piuttosto movimentata nella casa del GF Vip, specie per alcune dichiarazioni fatte da Patrizia Rossetti. La donna ha cominciato subito a farsi conoscere dai suoi compagni d’avventura rivelando dei particolari anche abbastanza intimi.

Nello specifico, la donna ha svelato retroscena sulla sua vita sessuale e anche sui suoi problemi di incontinenza. Questi, chiaramente, sono disagi che ha comunicato anche ad Alfonso Signorini prima di entrare nella casa, proprio per “giustificare” eventuali situazioni incresciose. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto.

I problemi di incontinenza di Patrizia Rossetti

Patrizia Rossetti è tra le concorrenti di questa edizione del GF Vip. La donna è passata dal vendere i materassi al diventare una protagonista del reality show. Anche se sono passate solo poche ore dall’inizio del programma, Patrizia ha già sganciato delle bombe che riguardano la sua vita. In primo luogo, parlando con alcuni coinquilini, la dama ha svelato di soffrire di incontinenza. Nello specifico, ha svelato che, nel momento in cui avverte lo stimolo, deve necessariamente correre in bagno entro 15 secondi.

Questo, chiaramente, è un problema che ha dovuto fare presente alla produzione. Il GF Vip, infatti, spesso ha dei tempi piuttosto serrati, per cui i concorrenti, almeno durante la diretta, sono costretti a rispettare delle tempistiche. In più occasioni è capitato che Alfonso redarguisse qualche partecipante proprio perché si fosse assentato durante la messa in onda. Ebbene, a quanto pare per Patrizia sarà fatto uno strappo alla regola.

Patrizia fa confessioni intime al GF Vip

Nel corso del suo sfogo, infatti, Patrizia Rossetti ha ammesso che se non corre subito in bagno rischia di combinare il caos, pertanto, ci sarà un’eccezione per lei al GF Vip. Ad ogni modo, questa non è l’unica confessione inaspettata fatta dalla protagonista. Sempre chiacchierando con i suoi coinquilini, la donna ha rivelato di non andare a letto con un uomo da 4 anni.

La questione è saltata fuori perché alcuni protagonisti le hanno chiesto se russasse. Lei, allora, ha detto di non saperlo poiché, dormendo sempre sola da oltre 4 anni, nessuno gliel’ha mai potuto dire. I coinquilini, chiaramente, non hanno potuto fare a meno di scoppiare a ridere dinanzi la nonchalance con cui la Rossetti ha raccontato questi particolari alquanto intimi della sua vita. Insomma, l’edizione di quest’anno sembra promettere davvero bene.