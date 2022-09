GF Vip, Luca Salatino scambiato per un cameriere: la terribile gaffe di una coinquilina

Subito dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip, Luca Salatino si è trovato a fare fronte ad una situazione piuttosto imbarazzante. Dopo la diretta i concorrenti hanno cominciato a chiacchierare un po’ per conoscersi, ma d’improvviso è scattata la prima gaffe.

A rendersi protagonista di uno scivolone è stata Sara Manfuso. I concorrenti erano intenti a fare un piccolo brindisi ed un banchetto di benvenuto quando, improvvisamente, è accaduto l’impensabile. Vediamo cosa è successo.

La gaffe di Sara al GF nei confronti di Luca Salatino

Il GF Vip è cominciato con il botto, nella puntata di ieri è entrato in casa anche l’ex tronista di Uomini e Donne Luca Salatino. Il giovane è “famoso” appunto per aver preso parte al dating show di Maria De Filippi. Chi non segue la trasmissione, dunque, potrebbe fare una certa fatica a capire chi sia. Ebbene, a non riconoscerlo è stata una concorrente del programma.

Sara Manfuso, infatti, si è rivolta a lui come se fosse un cameriere della produzione, complice anche l’abbigliamento di Luca molto simile a quello degli addetti di sala. La donna, infatti, gli ha chiesto se lui fosse un concorrente, convinta che non lo fosse. Salatino, allora, le ha spiegato come stessero le cose e la donna si è mortificata. Sara, infatti, si è portata le mani sul viso e si è scusata immediatamente con il suo interlocutore. Luca, dal canto suo, è apparso piuttosto in imbarazzo.

I commenti dei telespettatori del GF Vip

Per Luca Salatino, in effetti, quella al GF Vip è la prima esperienza all’interno di un reality show. La sua unica esperienza televisiva fa capo a Uomini e Donne, pertanto, è alquanto inesperto nello stare sotto i riflettori. Ad ogni modo, la gaffe di Sara Manfuso ha fatto il giro del web ed è stata anche criticata da diversi telespettatori. In molti, infatti, hanno reputato il suo commento davvero ridicolo, in quanto sono davvero tanti i concorrenti non famosi di questa edizione del programma.

Parecchi “Vip”, infatti, hanno avuto la possibilità di cimentarsi in questa esperienza in quanto parenti di veri vip. Altri, invece, ritengono che la donna lo abbia fatto di proposito per farsi notare e per guadagnarsi qualche clip. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere per scoprirlo.