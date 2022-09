Ex vincitore di Amici sbarca su Onlyfans: fan in visibilio

Un noto ballerino di Amici sbarca sul famoso sito per adulti, ecco di chi stiamo parlando

Chi ha seguito Amici nel lontano 2020 sicuramente si ricorderà di Janvier Rojas, pupillo di Alessandra Celentano. Come in molti ricorderanno il ragazzo vinse la categoria ballo durante la diciannovesima edizione. Nel canto quell’anno vinse Gaia.

Il giovane si fece notare per la sua bravura e la sua perfezione nei movimenti. Nello stesso tempo fece anche molto discutere per i suoi comportamenti, considerati indisciplinati. Ci fu una discussione anche con la stessa Maria De Filippi che lo invitò addirittura ad andare via dalla scuola. Ora, però, la vita del ballerino sembra completamente cambiata…

Janvier sbarca su Only fans: il famoso sito a luci rosse

Una volta uscito dal programma, Javier ha viaggiato tantissimo per lavoro, continuando a seguire il suo sogno: la danza. Oggi si trova a Birmingham, città in cui lavora sempre in questo ambito. Stando alle ultime indiscrezioni, però, ha scelto anche di seguire un’altra strada che ha lasciato tutti senza parole.

Il ballerino si è iscritto sul famoso sito Only Fans, il portale per adulti in cui si pubblicano foto e video piccanti. A rivelarlo è stato proprio lui che lo ha raccontato tramite alcune storie sul suo account ufficiale.

Amici: la partecipazione del ballerino nella scuola

Come già abbiamo detto in precedenza, il percorso di Janvier all’interno della scuola di Amici non è stato del tutto semplice. Più volte è stato ripreso dai professori e anche dalla stessa Maria De Filippi.

Il giovane aveva addirittura espresso il desiderio di voler abbandonare il talent chiamando dalla casetta alcune compagnie di danza straniere. Il giovane era deciso ad abbandonare tuto ritenendo che la scuola non era all’altezza delle sue prospettive.

Dopo aver mandato in onda il filmato ad intervenire fu proprio Maria, sottolineando con rabbia quanto avesse mancato di rispetto a lei e a tutte le persone che lavorano nella scuola. Dopo una bella ramanzina lo invitò addirittura ad uscire e a pensarci bene a ciò che avesse fatto. Poi il tutto si risolse, tanto che alla fine Rojas vinse anche nella sua categoria.