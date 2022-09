Oroscopo 21 settembre e classifica: Vergine indecisi, Pesci entusiasti

Le previsioni dell’oroscopo del 21 settembre invitano i Gemelli a cambiare direzione se non soddisfatti. I Capricorno devono essere pazienti sul lavoro e tenaci

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata interessante dal punto di vista delle emozioni. Chi sta vivendo dei cambiamenti importanti deve avere pazienza. Non abbiate la pretesa di risolvere tutto e subito.

Toro. In amore siete speranzosi, ci sono delle chance per riuscire a coronare un sogno importante. Ad ogni modo, non date mai nulla per scontato, né situazioni né, tanto meno, persone.

Gemelli. Se non vi sentite soddisfatti al 100%, sia in amore sia nel lavoro, non abbiate paura a cambiare idea. L’Oroscopo del 21 settembre denota un momento un po’ complicato per voi, pieno di decisioni da prendere.

Cancro. La Luna è favorevole e questo agevolerà i rapporti di coppia. Le storie stabili procederanno senza problemi, mentre quelle vacillanti potrebbero trovarsi di fronte un bivio. Cercate di essere lucidi.

Leone. Nella vita i sogni sono importanti, ma poi bisogna anche fare i conti con la realtà e capire fin dove ci si può spingere. Dal punto di vista sentimentale è importante essere più determinati.

Vergine. Avete molte decisioni da prendere in questo periodo, pertanto, potreste mostrarvi particolarmente confusi. Cercate di seguire il vostro cuore e la vostra testa, senza trascurare i consigli delle persone fidate.

Previsioni 21 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ci sono cose nella vita che necessitano di una maggiore attenzione, cercate di non perdere di vista i vostri obiettivi. Buon momento per cominciare un nuovo percorso di vita.

Scorpione. L’Oroscopo del 21 settembre vi invita ad essere cauti. In amore dovete prendere con le pinze certi temi, onde evitare di incorrere in qualche piccolo disguido. Nel lavoro siete molto produttivi.

Sagittario. Talvolta nella vita non c’è da fare altro che accontentarsi. Essere esigenti è un valore aggiunto, tuttavia, bisogna anche riconoscere i propri limiti e quale sia il momento giusto per fermarsi.

Capricorno. Ci sono delle sorprese in arrivo per quanto riguarda la sfera sentimentale. I single soprattutto potrebbero rimanere spiazzati da una novità. Sul lavoro, invece, dovete stringere i denti e avere pazienza.

Acquario. In amore ci vuole un po’ di cautela. Se state attraversando un momento delicato, cercate di non avere fretta. Il partner potrebbe avere bisogno di un po’ di attenzioni, quindi, non siate assenti.

Pesci. In questo periodo potreste ricevere qualche bella notizia che potrebbe cambiare inaspettatamente il vostro umore. Cercate di mantenere la calma e di non farvi prendere troppo dall’entusiasmo.