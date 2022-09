Gemma Gagani lascia Uomini e donne: dalle registrazioni spunta fuori la verità

La dama torinese lascerà il programma di Uomini e donne?

Oggi 20 settembre è attesa la prima puntata di Uomini e donne, della nuova stagione. Grazie alle anticipazioni sappiamo già cosa vedremo in questa che a breve andrà in onda e possiamo dare anche qualche piccolo spoiler sulla dama Gemma Galgani.

Uomini e donne: Gemma Galgani non più la protagonista

La settantaduenne da quasi 15 anni è una delle protagoniste di Uomini e donne. Senza di lei il programma possiamo dire non avrebbe senso anche se lo scorso anno il suo personaggio è andato un pò a scemare. Molto probabilmente i fan da casa, che fino a quell’ora l’hanno sempre sostenuta si sono stancati di vedere gli stessi teatrini.

I vari litigi tra lei e Tina sono diventati per molti pesanti e qualcuno più di una volta ha chiesto la sua uscita dal programma. Infatti, si è parlato più volte di un suo possibile abbandono dal trono over, soprattutto quando il suo posto è stato preso dalla dama Isabella Ricci, che ora è felicemente sposata con Fabio.

Nel corso di questa estate, quindi, si è parlato di un suo possibile abbandono da Uomini e donne. Gemma Galgani da tempo non ha una storia, dopo la fine della relazione con Giorgio Manetti sembra che nessun cavaliere sia riuscito a conquistarla davvero.

La novità che tutti aspettavano

Ha avuto diverse frequentazioni, ma tutte finite in malo modo. Più volte la torinese ha espresso il suo dolore per i corteggiamenti mancati e per quell’amore che non arriva. Questo, aveva lasciato pensare, ancora di più alla possibilità di un suo rifiuto al programma, e invece non è così.

Stando alle anticipazioni i fan della donna possono tirare in sospiro di sollievo; Gemma è tornata a sedere al suo posto e pare che abbia già conosciuto una persona. Il suo nome è Didier, e sembra che sia già scattato un bacio che ha fatto ben sperare. Insomma, per adesso non ci resta altro che attendere la puntata e guardare con attenzione cosa è successo.