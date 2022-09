GF Vip, lite Elettra Ginevra Lamborghini: ecco svelati i presunti motivi

21Nel corso della puntata di ieri del GF Vip si è parlato della rottura di ogni tipo di rapporto tra Elettra e Ginevra Lamborghini. Quest’ultima è attualmente una concorrente del programma e sembra avere un trascorso familiare piuttosto complesso.

Nella notte la giovane ha fatto delle confessioni in merito a quanto accaduto con la sorella, ma ha sempre tergiversato sui motivi che hanno spinto Elettra a chiudere i rapporti con la sorella. A svelare cosa potrebbe essere successo è stato Amedeo Venza. Vediamo cosa ha detto.

I presunti motivi della lite tra Elettra e Ginevra Lamborghini

I rapporti tra Elettra e Ginevra Lamborghini sembrano essere drasticamente inclinati e a rivelarlo è stata l’attuale concorrente del GF Vip. La giovane, si è sfogata con alcune coinquiline rivelando di non conoscere con esattezza i motivi che hanno spinto la sorella ad allontanarsi da lei. Sul web, però, sta trapelando una versione dei fatti completamente differente.

In particolar modo, infatti, sembrerebbe che tutto sia nato proprio nel 2019, quando Ginevra decise di intraprendere, come sua sorella, la carriera di cantante. All’epoca, infatti, la ragazza contattò anche un’agente e incise il suo primo singolo. Il tutto, però, pare fu fatto all’insaputa della sorella. Nel momento in cui la moglie di Afrojack lo venne a sapere, però, diede di matto e spinse sua sorella a interrompere immediatamente il percorso che stava intraprendendo.

GF Vip: la verità verrà fuori?

Da quel momento in poi, i rapporti tra loro si sono drasticamente inclinati, al punto da giungere ad un situazione di non ritorno. Ginevra, infatti, ha continuato a fare musica per conto proprio. Durante la puntata di ieri del GF Vip ha anche detto che lei appartiene ad un genere musicale diametralmente opposto a quello di sua sorella. Ad ogni modo, quello sembra essere stato l’episodio scatenante che ha spinto l’ex opinionista dell’Isola dei Famosi a non voler più vedere la sorella.

Per il momento, però, non ci sono ancora conferme sull’accaduto. Elettra non ha minimamente commentato né l’inizio del GF Vip, né tanto meno, la presenza di Ginevra Lamborghini. In passato, invece, si è sempre rivelata una fan del reality show di Canale 5. In merito all’attuale concorrente del programma, invece, nel corso di questa avventura sicuramente avrà modo di parlare della sua famiglia, pertanto, non ci resta che attendere per saperne di più.