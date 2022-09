Uomini e Donne spoiler 21 settembre: nuovo scontro tra Ida e Riccardo

Ieri è finalmente tornato in onda Uomini e Donne e quest’oggi, 21 settembre, andrà in onda il secondo appuntamento. Tra gli argomenti che saranno trattati ci sarà una lite tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

In seguito, poi, assisteremo al ritorno in studio di Pinuccia e Alessandro, i quali racconteranno come hanno trascorso questa estate. Nel corso della puntata, poi, dovremmo assistere anche alla presentazione delle due nuove troniste.

La nuova lite tra Ida e Riccardo e l’arrivo di Federica a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 21 settembre di Uomini e Donne rivelano che Ida e Riccardo saranno nuovamente ai ferri corti. I due sono tornati nel parterre e non perderanno occasione per punzecchiarsi. Il motivo risiederà soprattutto nel fatto che il cavaliere ha provato a mettersi in contatto con lei durante l’estate. Ad animare la situazione, poi, ci penserà l’arrivo di Federica Aversano, come nuova tronista del programma.

Maria De Filippi, infatti, inviterà lei e Lavinia, la sua compagna d’avventura, ad entrare in studio. Nel momento in cui Riccardo vedrà Federica non potrà fare a meno di ammettere di trovarla molto attraente. Le sue dichiarazioni, ovviamente, non faranno che fomentare sempre di più la rabbia della Platano nei confronti del suo ex. Restando sempre in tema di trono over, poi, vedremo che Pinuccia e Alessandro parleranno della loro vacanza.

Spoiler 21 settembre: coppia va via

Durante la puntata del 21 settembre di Uomini e Donne vedremo che Tina tornerà a prendere di mira Pinuccia. L’estate appena trascorsa non è servita affatto a placare l’astio dell’opinionista nei confronti dell’esponente del parterre femminile del trono over. Nella puntata in questione, poi, ci sarà anche un colpo di scena. Una coppia deciderà di lasciare la trasmissione insieme.

I protagonisti di questo colpo di testa saranno Sara e Davide. I due hanno dato luogo ad un dibattito piuttosto acceso nella messa in onda di ieri, in quanto il cavaliere intratteneva relazioni anche con altre tre dame, Catia, Daniela e Laura. Gli animi saranno piuttosto surriscaldati, soprattutto perché Laura nutre un sentimento forte per Davide. Ad ogni modo, dopo aver discusso un bel po’, la coppia deciderà di approfondire la loro conoscenza al di fuori delle telecamere. Inizialmente avrebbero gradito continuare a stare in studio, tuttavia, a causa della pressione generata, decideranno di andare via insieme.