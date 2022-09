L’ex di Bonolis, Laura Freddi, parla di Cristina Quaranta al Grande Fratello Vip 7 e dice: “A non è la Rai….”

Laura Freddi, ex compagna di Paolo Bonolis, parla della collega Cristina Quaranta a Non è la Rai. Di seguito cosa ha detto in merito

L’ex di Paolo Bonolis, Laura Freddi, ha rilasciato una lunga intervista al microfono di Leggo. Allo stesso tempo, racconta l’evoluzione del suo ritorno in televisione, dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip a Serena Bortone che la sceglie come protagonista di Oggi è un altro giorno.

È qui che l’ex di Paolo Bonolis balla oggi con Samuel Peron, che nella sua coreografia rende onore a Fred Astaire e Ginger Rogers. Tuttavia, tornando alla sua chiacchierata con la rivista, la donna ha lasciato dettagli molto interessanti. Quali sono questi.

La showgirl racconta la sua carriera: 30 anni, ha avuto i suoi alti e bassi, soprattutto da quando è stata in una lunga pausa. Freddi è rimasta lontana dal piccolo schermo per 10 anni, e come lei stessa ha spiegato nell’intervista, è proprio per le sue convinzioni che è riuscita a non cadere nel baratro.

Laura ammette di essersi ispirata a tante donne: da Raffaella Carrà a Heather Parisi a Lorella Cuccarini, è sempre stata definita “The Terminator” perché è sempre piena di energia e in ogni situazione. In poche parole, il predecessore di Bonolis ha citato diversi ruoli nel mondo dello spettacolo: tra questi c’era l’ex compagna del Grande Fratello Vip e attuale rivale, Cristina Quaranta. Ecco cosa ha da dire su di loro.

Laura Freddi su Cristina Quaranta: “Ecco che rapporto ho con lei”

Il jab Laura Freddi l’ha portata nel mondo televisivo, che sembrava ricordarla sempre come “l’ex di Paolo Bonolis”. In un’intervista a Leggo, la donna ha ammesso quanto fosse fastidioso sentirsi sempre attratta in questo modo, e quanto bene Bruganelli conoscesse persone come lei, non nascondendo mai quanto potesse sopportare l’atteggiamento dei media, che i media sono sempre associato a lei. Un altro direttore dell’Avanti. Per Cristina Quaranta, invece, queste sono le sue parole.

Proprio ieri Cristina Quaranta è stata la prima a varcare i cancelli rossi della casa del Grande Fratello Vip. L’ex di Non è la Rai era un volto che Laura Freddi conosceva e ammirava. Quest’ultima in realtà ha affermato che, poiché Buona Domenica è stata dimenticata, si è alternata eseguendo spettacoli di Signorini per fare soldi e tornare. Cristina Quaranta e il loro legame nato a Non è la Rai è uno dei motivi per cui è riuscita a “salvarsi” da un periodo di profondo lutto.