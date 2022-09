Simona Ventura e la notizia sconvolgente: “Il mio compagno Giovanni Terzi è malato e non potrà guarire”

Brutte notizie per Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi. Una notizia inaspettata preoccupa molto il conduttrice televisiva: scopriamo di cosa si sta parlando

Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposano. Lo ha annunciato quest’estate in un talk all’aperto condotto dal celebre conduttore piemontese a Rimini. Tutto è stato allestito e sistemato lo scorso autunno. Peccato, però, che la pandemia mondiale abbia impedito ai due di vivere l’evento in modo sereno e spensierato in compagnia delle proprie famiglie.

Tutto è stato posticipato fino alla prossima primavera, quando finalmente potremo vedere Super Seamus in abito bianco, emozionato nei fiori d’arancio. Sempre con Paola Perego nel loro programma Citofonare Rai 2, in onda tutti i pomeriggi sulla rete di viale Mazzini. Ha colto l’occasione per fare alcune dichiarazioni sulla sua vita professionale e privata. In effetti, ha rivelato un dettaglio tutt’altro che piacevole su Terzi e un evento che li ha spiazzati entrambi e ha avvolto la loro storia d’amore. Ecco cos’è, quali sono le parole delle donne.

Simona Ventura sul malore di Giovanni Terzi: “Può solo migliorare…”

In un’intervista a Il Messaggero, Simona Ventura ha rilasciato una serie di dichiarazioni sulla sua relazione con Giovanni Terzi, giornalista con cui è in contatto da anni. Come un fulmine a ciel sereno, giunsero notizie che non avrebbero mai voluto sentire.

L’uomo aveva una grave malattia polmonare ereditaria nota come dermatomiosite amiopatica. Non esiste una cura completa per questa patologia, puoi solo migliorarla con un trattamento rigoroso e continuo.

Il presentatore ha detto che il trattamento stava andando molto bene ed entrambi erano fiduciosi dopo i primi risultati. Tuttavia, il fatto che si possa solo cercare di non peggiorare la situazione, di non fermare completamente la malattia, ha molto preoccupato Ventura, ha dimostrato di essere un po’ spaventata da quello che sta passando il suo partner e lo farà Anni a venire.

Giovanni non aveva la malattia da molto tempo, ma non si era mai reso conto di quanto gravemente potesse essere disabile e di cosa avrebbe dovuto sopportare per il resto della sua vita. La sorpresa è arrivata pochi mesi dopo l’annuncio del matrimonio sui social media il mese scorso.