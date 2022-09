Giulio Raselli, ex Uomini e Donne, ha un problema di salute: ecco cos’ha (FOTO)

In questo periodo Giulio Raselli ha fatto preoccupare un po’ i suoi fan in quanto era piuttosto assente e il motivo risiede nella scoperta di un problema di salute. L’ex volto di Uomini e Donne, infatti, ha lasciato intendere di essere presso una struttura ospedaliera disseminando il panico.

Successivamente, poi, ha raccontato di aver effettuato degli esami, da cui si è evinto un problema da tenere sotto controllo. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta e cosa ha detto il ragazzo.

Ecco il problema di salute di Giulio Raselli

L’ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne Giulio Raselli ha un problema di salute. Il giovane ieri ha effettuato dei controlli in quanto stava avendo dei disturbi nell’ultimo periodo. A seguito di tali esami, poi, è arrivata la diagnosi. Il ragazzo ha detto di aver riscontrato un’ernia inguinale con linfonodi ingrossati. I medici hanno ritenuto opportuno fare degli approfondimenti e lo hanno esortato a monitorare la situazione ogni sei mesi.

Ad ogni modo, pare che la situazione non sia grave, sta di fatto che il giovane ci ha tenuto a lanciare un messaggio importante a tutte le persone che lo seguono. Nello specifico, ha invitato i suoi fan a fare sempre prevenzione, poiché questo è l’unico modo per riuscire a prendere in tempo e risolvere eventuali problemi. Lui, chiaramente, ascolterà i consigli dei medici e continuerà ad effettuare controlli periodici, a maggior ragione dopo questa scoperta. (Continua dopo la foto)

Come ha reagito Giulio alla notizia

C’è da dire, però, che Giulio Raselli non ha preso molto bene la notizia inerente il suo problema di salute, soprattutto per il suo carattere fortemente ipocondriaco. Nelle ore successive, infatti, ha cominciato a non sentirsi molto bene, ad avvertire brividi e palpitazioni. Per tale ragione, ha deciso di misurare la temperatura corporea credendo di avere la febbre. Per fortuna, però, non aveva nulla, sta di fatto che il termometro non ha superato i 36°.

Ancora una volta, dunque, si è trattato di un disturbo legato semplicemente alla sua ipocondria. Ad ogni modo, il protagonista ha provato a distrarsi un po’ concentrandosi su alcuni regali ricevuti da un brand e condividendo il tutto con i suoi fan. Adesso, dunque, non ci resta che attendere per scoprire come evolverà la situazione.