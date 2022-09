Morto suicida ex tronista di Uomini e Donne: chi è e la reazione degli ex colleghi

In queste ore è sopraggiunta una notizia devastante che riguarda il talk show pomeridiano di Maria De Filippi. Nello specifico, un ex tronista di Uomini e Donne è morto a causa di un suicidio.

La persona in questione è Manuel Vallicella, ex corteggiatore di Ludovica Valli e poi anche tronista della trasmissione. La notizia, chiaramente, ha devastato tutti i suoi ex colleghi e lo staff della trasmissione.

Ecco come è morto l’ex tronista di Uomini e Donne Manuel

Una brutta notizia ha accompagnato il risveglio degli appassionati di Uomini e Donne. L’ex tronista Manuel Vallicella, infatti, è morto. La notizia è stata diramata da un suo amico attraverso i social, il quale si è detto assolutamente esterrefatto per quanto accaduto. Stando a quanto emerso, sembrerebbe proprio che il giovane si sia tolto la vita a seguito di alcune sofferenze atroci vissute nell’ultimo periodo.

Nel giro di pochissimo tempo la notizia è divenuta virale sul web e c’è anche chi ha ipotizzato si trattasse di una fake news, ma purtroppo non è stato così. L’ultima foto di Manuel risale al 13 settembre. Il giovane aveva postato una sua foto con una didascalia alquanto malinconia. Al di sotto di tale post, dunque, sono accorse centinaia di persone per esternare il dolore e il cordoglio per questa tragedia.

La reazione del web e della “ex” Ludovica Valli

Stando a quanto si apprende da alcuni commenti, pare che l’ex tronista di Uomini e Donne stesse soffrendo molto, per questo avrebbe scelto di togliersi la vita. Anche dalle ultime immagini presenti sul suo account si evince dal suo sguardo che qualcosa non andasse. La causa del suo estremo dolore pare sia stata la scomparsa di sua madre nel 2019. Da quel momento in poi, la vita di Manuel è stata un continuo degenerare.

I suoi ex colleghi d’avventura sono accorsi al di sotto del post in questione per esternare tutto lo sconcerto e il dispiacere. Tra i vari commenti appaiono quelli di Teresa Langella, Giulio Raselli e, naturalmente, Ludovica Valli. Quest’ultima ha avuto modo di conoscere Manuel in prima persona, sta di fatto che ha deciso di dedicargli un post apposito. La ragazza ha detto che non dimenticherà mai i suoi occhi dolci e la sua timidezza, poi gli ha augurato buon viaggio e di trovare finalmente la serenità che purtroppo gli mancava da tempo.