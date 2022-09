Il Paradiso delle signore trama 23 settembre: Anna parte, Matilde in lacrime

La trama della puntata di venerdì 23 settembre del Paradiso delle signore rivela che Matilde e Vittorio avranno un incontro piuttosto significativo. Anna, invece, deciderà di partire per l’America, lasciando il suo compagno a casa.

Nel frattempo, al grande magazzino si terrà l’evento per la presentazione del libro di Stefania. Si tratterà di un’occasione molto importante per la giovane. Vediamo, dunque, cos’altro accadrà.

Trama 23 settembre: la decisione di Marcello

Nella puntata del 23 settembre del Paradiso delle signore vedremo che ci sarà un importantissimo evento per Stefania. La giovane dovrà presentare il suo libro e la conduzione dell’evento sarà nelle mani proprio della Gasperini. Tra i presenti ci saranno quasi tutti i membri dello shopping center, tranne qualcuno. Matilde, dal canto suo, sarà molto combattuta in quanto non è sicura di accettare l’invito di suo marito Tancredi.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Marcello sarà sempre più interessato a riconquistare Ludovica. Attraverso i rotocalchi, il giovane ha preso visione di molti scatti che ritraggono la Brancia felice e serena in compagnia di Ferdinando Torrrebruna. Malgrado questo, però, il suo intento è sempre quello di provare a riconquistare il cuore della sua amata, ci riuscirà?

Anna lascia il Paradiso delle signore

Durante la puntata del 23 settembre del Paradiso delle signore, poi, assisteremo anche ad una scoperta che farà Veronica. La donna apprenderà la storia di Luigino, il bambino che Gemma ha aiutato affinché trovasse una famiglia. Ad ogni modo, alla fine della serata si verificherà un evento inatteso. Matilde e Vittorio si incontreranno e la donna apparirà profondamente devastata ed in lacrime.

Anna, dal canto suo, prenderà la decisione di partire per l’America. Sua madre deve sottoporsi ad un’operazione troppo importante, pertanto, la donna non può fare altrimenti. Al contempo, però, deciderà di partire da sola senza Salvatore. Quest’ultimo dovrà fare i conti anche con un’altra “perdita”, ovvero, quella di sua madre. Agnese sarà in procinto di partire per Londra in modo da stare vicino a sua figlia Tina. La giovane ha da poco comunicato alla sua famiglia di essere in dolce attesa, tuttavia, la sua è una gravidanza a rischio, pertanto, necessita di un’assistenza. Agnese, non avendo più molti impegni al Paradiso, dunque, deciderà di raggiungerla per starle accanto.