Pierpaolo Pretelli fa ingelosire Giulia Salemi, rimette in mezzo Elisabetta Gregoraci: “Al Gf Vip ci siamo baciati…”

Pierpaolo Pretelli svela i dettagli della sua ‘infatuazione’ per Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip prima di innamorarsi di Giulia Salemi. Ecco le sue parole e la reazione della ragazza

Forse non tutti ricordano che Pierpaolo Pretelli ha avuto più di una “negligenza” nei confronti dei suoi rivali durante la sua esperienza nella casa più sorvegliata d’Italia. La sua “storia” con Elizabeth Gregorage ha fatto sperare i conduttori e tutti gli spettatori in un lieto fine prima che la sua attuale fidanzata, Julia Salemi, facesse il suo debutto. Se l’attrazione e l’interesse reciproco tra la Dama Rossa calabrese e il DJ lucano era evidente, il loro incontro non si è mai trasformato in una semplice amicizia.

In molti hanno fatto notare all’ex moglie di Flavio Briatore che avrebbe potuto lasciarsi andare di più e lasciar andare la sua paura di essere giudicata dal mondo esterno, in particolare dal figlio Nathan.

Senza nulla da fare, tuttavia, il suo abbandono ha portato sotto i riflettori questa deliziosa conoscenza. Tuttavia, durante i mesi trascorsi insieme, i due hanno avuto la possibilità di scambiarsi un bacio appassionato in piscina. La donna cerca di “limitarsi” con l’aiuto della sua mano. Anni dopo, Pretelli svelò finalmente cosa accadde all’epoca: come lo vide Salemi?

Pierpaolo Pretelli si sbottona a proposito del bacio con Elisabetta Gregoraci: la reazione di Giulia Salemi

Ad un appuntamento con una festa del Gf Vip, è un format per commentare su internet l’evento principale che si terrà a casa del Grande Fratello Vip. Accompagnato dal collega Soleil Sorge, Pierpaolo Pretelli è al centro dell’attenzione in una puntata che accade quando diventa rivale del reality di Canale 5. Inevitabilmente il suo sentimentalismo e il suo “fascino” per Elisabetta Gregorage.

Un bacio in piscina ci fa sperare di più. Ma cos’era quel bacio, e perché la showgirl è stata attenta a “fingere” le sue labbra con le mani su quelle del giovane? Pretelli ha spiegato che la sua intenzione non era quella di offendere la sensibilità del figlio Nathan Falco, che ha frequentato il suo programma a casa.

Ma era un bacio pieno e appassionato, o era un “palcoscenico” per il gioco che l’autore stava proponendo in quel momento? Pierre Paul ha risposto rapidamente. “Niente lingua, l’unica che mi sono imbattuto in quella piscina è stata quella di Giulia”. L’influencer è sembrata molto positiva riguardo alle osservazioni del fidanzato, poiché i due sembravano molto felici e lontani da qualsiasi cosa potesse interferire con la loro relazione.