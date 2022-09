L’appello di Jasime Carrisi ad Alfonso Signorini: “Ti prego voglio entrare al Grande Fratello” ecco la reazione di Albano

Jasmine Carrisi si è appellata al comando del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini. Ecco le sue parole e cosa ha da dire su di loro papà Al Bano

La settima edizione del Gf Vip è iniziata pochi giorni fa, ma sta già mostrando il sipario e le dinamiche del trend sui social e non solo. In queste ore si seguono i principali programmi TV del palinsesto Mediaset per conoscere meglio i protagonisti e scovare qualche segreto nascosto, per poi chiacchierare nel corso della prossima puntata. Naturalmente una delle figure che più ha catturato l’attenzione del pubblico e del mondo dello spettacolo è stata Elanova Ferrucci.

Forse non tutti la conoscono: la sua fama è nata e si è sviluppata sui social in primis. Il suo profilo è strettamente legato al mondo LGBTQ+, e infatti, nel video di presentazione di lunedì sera, si definisce un'”icona gay”.

Ciò che si è distinto è stato senza dubbio il suo aspetto e le molteplici affermazioni che ha fatto durante le sue prime ore in casa. Questo è legato a un’affermazione fatta dalla figlia di Loredana Lecciso Jasmine Carrisi sul suo profilo Tik Tok. Parlando direttamente al padrone di casa, Alfonso Signorini, ecco le sue parole.

Jasmine Carrisi: “Alfonso per favore, fammi entrare nella casa del Gf VIP”, cosa ne pensa Albano

Nell’ultimo anno si è parlato molto del possibile ingresso di Jasmine Carrisi nel reality show più longevo d’Italia. Questa giovane pugliese sta entrando sempre più nel mondo dello spettacolo, in particolare della musica.

Ha più volte espresso il desiderio di seguire le orme del padre e della madre, e infatti sembra che presto la rivedremo di nuovo sul piccolo schermo, con Lacisso in sua compagnia. Allo stesso tempo, però, il 21enne, che ha un video su Tik Tok, ha chiesto esplicitamente ad Alfonso Signorini di entrare a far parte del cast del nuovo Grande Fratello Vip iniziato due giorni fa.

Motivo? “Ecco il mio idolo: Elenoire Ferruzzi”, questi sono i motivi per cui Jasmine vuole guadagnarsi un posto tra i beniamini del pop del mondo gay. E se la sua richiesta fosse accolta, forse potrebbe varcare la porta rossa con sua madre? Vedremo come lo prenderà e quale sarà la sua decisione.

Intanto papa Albano taceva. Tuttavia, il suo pensiero al riguardo è molto chiaro. In un’intervista di qualche mese fa aveva detto che la giovane Carrisi voleva trovare un lavoro nel mondo della musica e dello spettacolo, ma non era il momento e, soprattutto, i reality non erano l’inizio giusto: “Ora deve imparare” .