Morte di Manuel Vallicella (Uomini e Donne), ecco come lo ricorda Ludovica Valli

Quella notte è deceduto Manuel Vallicella, corteggiatore e tronista del famoso dating show di Canale 5. La reazione di Ludovica Valli, che con lui ha vissuto un momento molto intenso dello show

È morto all’età di 35 anni Manuel Achille Vallicella, tatuatore ed ex voce per uomini e donne. La scomparsa improvvisa e l’intenso disagio per la perdita della madre lo hanno portato a decidere di togliersi la vita. L’intero tour televisivo del ragazzo è stato incentrato sull’affetto e sul forte legame che lo lega alla donna che lo ha partorito nel grembo materno e poi lo ha cresciuto.

Valicella, per starle vicino durante la sua grave malattia, decide di rinunciare al trono e di dedicarsi a lei. Tuttavia, quando era a un passo dall’essere scelto da Ludovich Cavali, il pubblico sapeva che era un corteggiatore.

La sorella di Beatrice ha deciso di rendere omaggio al giovane in un toccante post su Instagram. Eppure il suo sgomento per il gesto estremo che ha portato via Manuel, la sua reazione è stata inaspettata: queste le sue parole.

Decesso di Manuel Vallicella, è così che lo ricorda Ludovica Valli

Ludovica Valli ha scelto il napoletano Fabio Ferrara, chiudendo così la sua carriera nel prestigioso programma Mediaset. Una decisione sofferta, per via di un forte interesse e simpatia per il suo avversario, si è seduto sulla poltrona rossa, ma non ha portato a casa il cuore della bella Romagna.

Manuel Vallicella è riuscito a raccogliere molto sostegno sia per gli uomini che per le donne, compreso lo stesso presentatore. La trasmissione e i profili social di Maria de Filippi restano muti. Tuttavia, Ludovica Valli ha rotto il silenzio qualche minuto fa, scrivendo un messaggio in cui commentava la tragica morte del 35enne e ricordando il momento più bello che hanno passato nel soggiorno di Canale 5.

“Sono senza parole, sono davvero scioccata. Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci, è stato un privilegio conoscerti. Ora puoi riposarti, che la terra ti sia leggera: buon viaggio!” . Queste le parole dell’influencer, che ha condiviso in un collage di immagini se stessa e la Vallicella abbracciate e sorridenti con i suoi followers nel suo studio di Cinecittà. Un gesto tenerissimo e dolcissimo che dimostra che questo ragazzo è ancora nel suo cuore dopo tanti anni, nonostante abbia un nuovo compagno e una nuova famiglia. Siamo sicuri che il ricordo di Manuel rimarrà sempre impresso nel suo cuore.