Oroscopo 22 settembre e classifica: Ariete decisi, Bilancia confusi

Secondo l’oroscopo del 22 settembre, i Gemelli devono essere più riflessivi nei rapporti. I Vergine, invece, sono in cerca di emozioni

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Quando vi ponete un obiettivo, niente e nessuno può ostacolarvi. Siete molto decisi e pronti a mettervi in gioco in ogni circostanza. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle novità in arrivo.

Toro. Interessanti risvolti in amore. Se ci sono delle questioni da chiarire, cercate di non aspettare più altro tempo. Dal punto di vista professionale, invece, meglio non essere troppo esigenti.

Gemelli. Siete rimasti un po’ delusi da qualcuno e la cosa potrebbe turbare il vostro umore. Le previsioni dell’oroscopo del 22 settembre vi invitano ad essere cauti prima di intavolare discussioni

Cancro. Non è tutto oro quello che luccica. In questo periodo potrebbe essere molto semplice rimanere delusi, pertanto, è meglio essere cauti. Nel lavoro bisogna essere determinati.

Leone. Buon momento per cominciare una nuova attività. Se state lavorando ad un nuovo progetto, è importante avere gli occhi ben aperti e non lasciarsi abbindolare dalle chiacchiere.

Vergine. I nati sotto questo segno sono alla ricerca di emozioni forti. Attenti, però, alle persone di cui vi circonderete in quanto c’è il rischio di incorrere in qualche piccolo incidente di percorso.

Previsioni 22 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore vi sentite un po’ confusi, pertanto, potrebbe nascere qualche disguido. Dal punto di vista professionale, invece, è necessario mettere un po’ di ordine nella vostra vita.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 22 settembre denotano l’inizio di un periodo un po’ turbolento. Cercate di non distogliere l’attenzione da quelli che sono i vostri scopi e, soprattutto, i vostri affetti.

Sagittario. In ambito professionale è tempo di prendere delle decisioni. Se siete rimasti delusi dal comportamento di una persona cara, forse è giunto il momento di fare i conti e trarre le somme.

Capricorno. Giornata impegnativa e, allo stesso tempo, soddisfacente. Ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda l’amore. Se state pensando di apportare delle modifiche importanti alla vostra vita, pensateci a fondo.

Acquario. La Luna nel segno vi rende un po’ più vulnerabili del solito. Se siete indecisi su una decisione da prendere, lasciatevi consigliare da una persona cara e non arrendetevi al primo ostacolo.

Pesci. Ci sono soddisfazioni che tardano un po’ ad arrivare. Se c’è una cosa che proprio non sopportate è la falsità. Di solito siete schietti e sinceri, ma questo spesso potrebbe portarvi a farvi dei nemici.