Uomini e donne, l’ex tronista Manuel Vallicella è morto: le parole strazianti di Maria De Filippi

Poche ore fa una brutta notizia ha sconvolto tutta la redazione di Uomini e donne

E’ morto Manuel Achille Vallicella, ex tronista di “Uomini e Donne“.Spegnendosi all’improvviso a 35 anni, a dare la notizia è stato l’amico deejay Enrico Ciriaci. Nel 2016 aveva preso parte al talk di Canale 5 per trovare la sua anima gemella. Prima nelle vesti di corteggiatore, corteggiando Ludovica Valli e poi da tronista.

Addio a Manuel Vallicella

Come in molti ricorderanno, il ragazzo non si era mai ripreso per la morte dell’adorata mamma nel 2O19. Un dolore troppo forte che ha portato a lungo con se e che non è mai riuscito ad eliminare dal suo cuore.

Proprio lo scorso gennaio, in occasione del suo compleanno, aveva scritto un dolce messaggio e il suo pensiero era rivolto sempre a lei: “E tu Mamma so che mi guardi e sorridi con me”.

Stando ai primi accertamenti, Manuel Vallicella sembra si sia tolto la vita, ma ancora non si conoscono con precisione i motivi di tale gesto. Intanto a rendere nota la notizia è stato un suo amico.

Uomini e donne: il messaggio della redazione

Manuel Achille Vallicella era nato a Soave, in provincia di Verona e ha sempre avuto la passione per il calcio. Oltre a questo, è sempre stato amante anche dei tatuaggi, che per lui erano il riflesso di una vita non sempre facile. Ha iniziato a tatuarsi all’età di 16 anni, è diventata per lui una fonte di sfogo e da quel momento non ha più smesso di farlo.

La notizia della sua morte ha sconvolto tutti, compresa la redazione di Uomini e donne e la stessa Maria. Oltre a Ludovica Valli, sua ex conoscenza, il giovane è stato ricordato con commozione da molte persone dello staff, tra queste anche Raffaella Mennoia, braccio destro della De Filippi. Con un video pubblicato su Instagram, Raffaella ha spiegato di aver scritto più volte un messaggio e di averlo cancellato, non ha parole per descrivere il dolore che sta provando.