GF Vip, Pamela Prati vittima di uno scherzo, lo staff sbotta: “Senza rispetto” (VIDEO)

In queste ore, Pamela Prati è stata vittima di uno scherzo nella casa del GF Vip. Alcuni concorrenti, infatti, l’hanno un po’ presa di mira nella speranza di attirare la sua attenzione. Sul web, però, è scoppiato il caos.

La clip in questione, infatti, è stata condivisa dallo staff della showgirl, che attualmente è in possesso del suo account di Instagram. Ebbene, in tale occasione, sono state mosse della accuse piuttosto forti contro gli autori della burla.

Lo scherzo a Pamela Prati al GF Vip

Tra i personaggi maggiormente degni di nota nella casa del GF Vip c’è sicuramente anche Pamela Prati, che in queste ore è stata vittima di uno scherzo. La donna pare si stia un po’ isolando dal resto del gruppo, almeno questa è la percezione che stanno avendo alcuni compagni d’avventura. La protagonista, infatti, ha deciso di andare a dormire nel furgoncino posizionato nel giardino della casa. Stando a quanto rivelato dal suo staff, pare che questa decisione sia scaturita dalla necessità di Pamela di dormire in un luogo dove passasse più aria a causa dei suoi problemi con la claustrofobia.

Ad ogni modo, questa mattina, Amaurys Perez e Antonella Fiodelisi hanno deciso di fare uno scherzo alla donna. Pamela, infatti, stava dormendo, come suo solito ormai, all’interno del furgoncino quando, improvvisamente, è stata svegliata di soprassalto. I due, infatti, sono arrivati con pentole e padelle facendo un frastuono tremendo.

La reazione dello staff di Pamela

Pamela Prati non ha reagito molto bene allo scherzo fatto da alcuni coinquilini della casa del GF Vip. La donna, infatti, non si è mossa da sotto le coperte, anzi, si è raggomitolata ancor di più nella speranza di essere lasciata in pace. Gli autori della burla non hanno fatto altro che prenderla in giro ridendo e continuando a fare ironia. Sul web, lo staff che sta gestendo l’account della showgirl ha replicato in malo modo alla cosa, reputando lo scherzo davvero poco rispettoso.

Insomma, Pamela già sta generando molto sgomento. Sono diversi i coinquilini che non nutrono simpatia nei suoi confronti, tra cui soprattutto Antonella Fiordelisi. Quest’ultima non sta facendo altro che lanciarle delle frecciatine sulla questione di Mark Caltagirone. Inoltre, in queste ore ha fatto una battuta sull’aspetto fisico della Prati. Nel dettaglio ha detto che esternamente è ancora molto bella, lasciando intendere che dentro non lo fosse.