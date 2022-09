Uomini e donne, Francesca Risponde alle critiche sulla rottura con Colombo: “può far arrivare a gesti estremi”

Continuano i botta e risposta tra Francesca ed Eugenio: questa volta risponde l’ex corteggiatrice

E’ davvero un brutto periodo per Francesca, ex corteggiatrice di Uomini e donne. Da pochi giorni il suo ex ha ufficializzato la rottura definitiva dopo tanti anni di storia con la giovane. Cosa sia successo nel dettaglio tra i due non è ancora ufficiale ma pare che la ragazza abbia confessato degli errori da parte sua. Ecco il suo ultimo sfogo sui social.

E’ finita tra l’ex coppia di Uomini e donne

Tra Francesca ed Eugenio è finita e anche in malo modo, a quanto pare. A rivelare la rottura è stato proprio Colombo con un duro sfogo sui social pochi giorni fa. Dopo un anno di crisi si sono detti addio definitivamente e il dj ha parlato di una forte delusione e di tanto “schifo”.

Non ha parlato di tradimento ma si è detto molto deluso dalla persona che le è stato accanto e ovviamente della mamma dei suoi figli. Cosa sarà mai successo? Si sono chiesti in tanti.

A distanza di ore topo il tram tram mediatico che si era creato attorno queste accuse a rispondere è stata la stessa Francesca chiedendo silenzio e rispetto. La situazione è moto delicata, in quanto ci sono due bambini da proteggere e che non hanno nessuna colpa. Inoltre, sempre la Del Taglia ha fatto sapere che stava aspettando il momento giusto per informare i suoi fan sulla sua vita privata, ma adesso non era proprio caso.

Francesca risponde agli haters

Francesca accanto al drammatico momento che sta vivendo con Eugenio, è venuta a conoscenza anche di una malattia che preso la sua cagnolina. L’ex corteggiatrice ha fatto sapere che il suo cane sta morendo e infatti ieri è venuto a mancare.

Oltre ai tanti messaggi di affetto e vicinanza, pare che la Tartaglia abbia anche ricevuto insulti e critiche. A tal proposito ha deciso di postare un nuovo messaggio chiedendo ancora una volta silenzio. Inoltre ha sottolineato che molte persone non sanno come sono andate le cose con Colombo per cui è meglio tacere. “Iniziamo a riflettere sul male che possiamo fare, perchè dare il libero arbitrio, senza sapere a volte può fare male. Può far arrivare a fare gesti estremi, anche se non è il mio caso. Una persona può anche sbagliare ma attaccare in questo modo è da vigliacchi, “ha concluso.