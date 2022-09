Uomini e Donne puntata del 22 settembre: i primi approcci di Lavinia e Federica

Giovedì 22 settembre andrà in onda la terza puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. In tale occasione ci si soffermerà molto di più sugli esponenti del trono classico. In particolar modo, infatti, vedremo che Lavinia e Federica interagiranno con i loro corteggiatori.

Per quanto riguarda i tronisti maschi, invece, essi saranno presentati nei prossimi giorni. Ad ogni modo, la messa in onda sarà animata anche da alcuni interventi di Tina Cipollari, che non perderà occasione per punzecchiare le sue nemiche.

Federica e Lavinia approcciano ai corteggiatori a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 22 settembre di Uomini e Donne rivelano che le due troniste cominceranno ad approcciare un po’ di più con i loro corteggiatori. Nella puntata di ieri sono state presentate le due ragazze, Lavinia e Federica. Specie quest’ultima è già nota al pubblico di Canale 5 poiché ha partecipato al trono di Matteo Ranieri. Ad ogni modo, la ragazza non entra esattamente nelle grazie di Tina Cipollari.

Quest’ultima, nel corso della puntata, non perderà occasione per punzecchiarla e per mandarle delle velenose frecciatine. Per quanto riguarda l’altra ragazza, invece, per lei la messa in onda procederà in maniera più tranquilla. Entrambe si relazioneranno ai ragazzi che sono in trasmissione per conoscerla e si faranno le prime impressioni. Federica, però, dovrà fronteggiare anche un’altra faccenda.

Anticipazioni 22 settembre: la richiesta di Riccardo

In particolar modo, durante la puntata del 22 settembre di Uomini e Donne, vedremo che Riccardo Guarnieri non potrà fare a meno di dichiarare il suo interesse per l’Aversano. Il cavaliere ha sempre nutrito una certa attrazione per lei, pertanto, farà di tutto per riuscire a strapparle un ballo e alla fine ci riuscirà. Questo, chiaramente, fomenterà le ostilità con Ida Platano.

Restando sempre in tema di trono over, poi, nella puntata in questione vedremo anche che si parlerà di Alessandro e Pinuccia. I due si sono visti per tutta l’estate e sono stati anche al concerto di Vasco Rossi. Il tutto, però, scandito da una semplice amicizia fortemente voluta da lui. In studio, dunque, racconteranno come hanno trascorso le vacanze e, chiaramente, non potrà non intromettersi Tina Cipollari. Quest’ultima prenderà di mira l’esponente del parterre femminile, come ha fatto anche per tutta la scorsa stagione. Tra le due, dunque, nascerà un dibattito piuttosto acceso.