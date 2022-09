Antonino Spinalbese svela al GF Vip retroscena sulla rottura con Belen Rodriguez: parole amare

In questi giorni, Antonino Spinalbese ha affrontato in più occasioni al GF Vip lo spinoso tema inerente la relazione terminata con Belen Rodriguez. I telespettatori erano curiosi di sapere che cosa avrebbe rivelato il parrucchiere a riguardo, ebbene, sono stati accontentati.

Il giovane, infatti, ha svelato alcuni dettagli in merito alla rottura con la showgirl. Si tratta di dichiarazioni che, molto probabilmente, non faranno molto piacere a Belen. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Le confessioni di Antonino sulla storia con Belen

Antonino Spinalbese si sta pian piano aprendo con i suoi coinquilini del GF Vip svelando qualche dettaglio in più in merito alla relazione volta al termine con Belen Rodriguez. Il protagonista ha cominciato dicendo di aver incontrato la donna nel suo salone di parrucchiere e ne rimase folgorato. Il giovane, però, era consapevole di essere molto lontano dalla showgirl come modo di vivere e di pensare. Ad ogni modo, ha provato con tutte le sue forze a far funzionare le cose.

I due, però, si sono rivelati incompatibili dopo un po’ di tempo, al punto che sono stati costretti a prendere una decisione estrema, ovvero, quella di lasciarsi. In un primo momento, Antonino ha provato a sfidare tutte le leggi della natura e della gravità per provare a continuare la relazione con la showgirl. Le cose, però, hanno cominciato ad andare sempre peggio.

Belen replicherà alle parole di Spinalbese al GF Vip?

Stando a quanto emerso dallo sfogo con i coinquilini del GF Vip, gli sforzi di Antonino sono stati soprattutto per la piccola Luna Marie, figlia nata proprio dalla relazione con Belen. Ad un certo punto, però, ha capito che sarebbe potuto essere un buon padre anche senza stare più insieme con la madre di sua figlia. Tra i due, dunque, c’è stata una rottura definitiva.

Insomma, per essere uno che non avrebbe voluto toccare certi argomenti, Antonino si è lasciato andare parecchio. Al momento la Rodriguez non è intervenuta affatto per commentare le dichiarazioni del suo ex, anche perché è impegnata a festeggiare il suo compleanno. Ad ogni modo, non ci resta che attendere per vedere se in seguito lo farà. Considerando la reticenza che spesso la donna usa per tutelare la sua vita sentimentale, però, è molto probabile che non ci sarà nessuna replica.