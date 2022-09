Attilio Romita censurato al Grande fratello Vip 7: “Reali inglesi? Orge e stupri”. Sgomento nella casa

Attilio Romita censurato sul Grande Fratello Vip 7: i giornalisti parlano di regalità e si fanno fare quelle affermazioni che costringono la direzione a fermarsi

Attilio Romita, dichiarazione scioccante sui reali britannici al GF Vip 7

Attilio Romina si è permesso di fare una focosa dichiarazione alla Casa del Grande Fratello Vip. Volto storico del giornalismo, il giornalista ha dato la sua opinione sulla morte della regina Elisabetta II prima di rivolgere la conversazione a Lady Diana e all’intera famiglia reale britannica per le sue osservazioni scioccanti.

“Come si può avere rispetto, rispetto e dedizione per una famiglia reale che ha stupratori, organizzatori di orge…?”, è stata la linea più forte di Romita, le parole che hanno portato il regista a cambiare tiro, hanno efficacemente recensito le presentazioni pubbliche di Mediaset Extra. Data la sua gravità, l’esternalizzazione potrebbe non essere fornita direttamente da Signorini.

Attilio Romita: censurato dal Grande Fratello

La prima recensione del Grande Fratello Vip 7. Il concorrente che ha costretto il reality a cambiare direzione è stato Attilio Romita. A casa di Cinecittà i concorrenti si conoscono raccontandosi i dettagli della loro vita, ma anche discutendo diversi argomenti. Nelle ultime ore i Wipos sono stati a casa a parlare della morte della Regina Elisabetta e del suo funerale il 19 settembre, giorno in cui sono iniziate ufficialmente le loro avventure nella casa.

Durante la conversazione, Attilio Romita si è chiesto, dentro e fuori casa, cosa rendesse così tanto amore il suo amore per la regina Elisabetta e per l’intera famiglia reale britannica. Tuttavia, le parole usate dal giornalista per esprimere le sue opinioni sulla famiglia reale hanno costretto il regista del reality show a disattivare l’audio.

Attilio Romita le sue parole sulla famiglia reale

Cosa ha detto così tanto Attilio Romita alla famiglia reale da costringere la direzione del fratello maggiore Vip 7 a spegnere l’audio? “Scusa, non ti capisco. Ma come si può innamorarsi del peggior nemico della regina Diana, ed esserle leali? E poi avere così tanto a che fare con una famiglia reale con una figura in coma, oscura, o un * ** rispetto dell’organizzatore, rispetto e dedizione, e poi…

Il settimo reality show è andato in onda solo da due giorni, ma settimane di discussioni, lamentele e annunci sul rimanere a casa hanno suscitato molto scalpore.