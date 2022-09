Gli anelli del potere spiegano un vecchio mistero di Tar-Palantir Numenor

The Rings of Power rivela una profezia tramandata da Tar-Palantir a sua figlia Miriel, ma spiega anche un vecchio mistero sul Numenorean king

Attenzione: spoiler dell’episodio 4 di The Rings of Power

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere aggiunge un nuovo dettaglio alla storia di Tar-Palantir che potrebbe spiegare un antico mistero Númenóreano. Nell’episodiodi The Rings of Power, la serie TV di Amazon sulla Terra di Mezzo si avvicina a un argomento delicato, anche se inevitabile: la distruzione di Númenor.

La regina reggente Míriel spiega a Galadriel che quando il trono passò di padre in figlia, al nuovo sovrano fu mostrata una visione da una pietra che vede palantír. Questa profezia parlava della caduta di Númenor, affondata dai Valar come punizione per aver abbandonato le vecchie usanze.

Come Míriel descrive a Galadriel, la visione convinse Tar-Palantir che Númenor aveva bisogno di riparare i suoi modi. Iniziò quindi a sostenere il rispetto per i Valar e l’amicizia con gli Elfi, credendo che questa fosse l’unica strada per evitare la distruzione. Tar-Palantir di The Rings of Power è fortemente ispirato al personaggio originale scritto da JRR Tolkien in “Akallabêth” del Silmarillion.

Prendendo il trono dopo una lunga stirpe di predecessori anti-Valar, Tar-Palantir fa del suo meglio per fare marcia indietro ai loro errori, ripristinando l’impegno della sua isola nei confronti di Valinor ed Elfi riportando il linguaggio Quenya e tendendo Nimloth – il simbolo delle radici divine di Númenor. Sebbene avesse fatto del suo meglio, gli sforzi di Tar-Palantir si sarebbero rivelati inutili.

Negli scritti originali di Tolkien, Tar-Palantir è descritto come ” lungimirante sia negli occhi che nella mente “. In altre parole, era abbastanza intelligente da vedere che il continuo rifiuto di Númenor dei Valar sarebbe finito in tragedia. Tolkien, tuttavia, non attribuì la preveggenza predittiva di Tar-Palantir a qualcosa di diverso da una mente acuta.

The Rings of Power fa una leggera aggiunta a quella tradizione, rivelando come il re abbia iniziato tentativi di pentimento solo dopo aver assistito alla distruzione della sua isola in una visione palantír. Anche se non necessariamente più efficace, The Rings of PowerLa spiegazione della conoscenza profetica di Tar-Palantir è certamente più chiara.

Númenor possedeva sempre un certo numero di palantíri, tuttavia, così anche se Tolkien non attribuisce la conoscenza del Re a queste potenti pietre veggenti, è ancora possibile che ne abbia usata una, come ne Gli Anelli del Potere.

Pietre di Tar-Palantir e Palantiri… Il nome è una coincidenza?

Sembra una grande coincidenza che il tizio che predice il futuro prende il nome dalle mistiche sfere di cristallo de Il Signore degli Anelli … giusto? Fortunatamente, c’è una spiegazione logica. Come molti monarchi del mondo reale, i re Númenóreani avrebbero adottato un nome diverso dopo essere saliti al trono.

Il fratello di Elrond, Elros, ad esempio, divenne noto come Tar-Minyatur, mentre Aragorn è soprannominato Re Elessar dopo Il ritorno del re . Questi nomi reali sono spesso in qualche modo descrittivi del sovrano che li prende. “Minyatur” significa “alto primo sovrano” nella lingua Quenya degli Elfi, denotando Elros come il primo vero re di Númenor, e “Elessar” è un cenno alla Pietra Magica donata ad Aragorn da Arwen .

Palantir è Quenya per “prevedente”, il che spiega perché le palle mistiche e il re Númenóreano condividono entrambi lo stesso nome. I palantír prendono il nome dalle loro potenti proprietà; Tar-Palantir prende il nome dalla sua straordinaria capacità di prevedere il futuro di Númenor. Il collegamento ha perfettamente senso nei libri di JRR Tolkien, ma sembra strano ne Gli anelli del potere dove la profezia di Tar-Palantir deriva da un vero palantír (l’ultimo del suo genere, secondo Míriel).

Dal momento che il re non ha visto la sua fatidica visione fino a dopoessendo incoronato, deve aver scelto in anticipo il soprannome di “Tar-Palantir”. Forse venerava la pietra come un cimelio di famiglia, o forse era già considerato “previdente” e usava semplicemente la sfera magica per verificare che avesse ragione, come saltare sul retro di un cruciverba.