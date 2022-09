Raimondo Todaro ed Emanuel Lo nella bufera: “Cominciano le pagliacciate di Amici”

In onda oggi anche la puntata diurna di Amici di Maria De Filippi. Inizia la prima lite tra gli insegnanti…

Domenica è partita ufficialmente la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, e già c’erano dei problemi. Nel breve programma in onda questo pomeriggio, i ragazzi si vedono entrare in casa e intraprendere la loro avventura in un talent show.

Dopo la gioia dei singoli studenti, è arrivato il momento del colpo fatale. Tre maestri di ballo Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro hanno assegnato i “punti” ai giovani ballerini.

Ci sono stati alcuni aspetti negativi inaspettati – ad esempio, il maestro più terrificante ha dato un 5 a Mattia Cenzola – che è tornato dopo aver dovuto lasciare la trasmissione l’anno scorso a causa di un infortunio. Ma non solo. Alcuni hanno ottenuto zero punti, altri sono rimasti delusi dal fatto che il loro insegnante di riferimento non lo abbia premiato quanto sperava. Fondamentalmente, c’è la prima insoddisfazione. Non solo tra gli studenti. Ma come?

In trasmissione: Alessandra Celentano avvelenata con Emanuel Lo e Raimondo Todaro: “Voglio che si sappia..”

In base ai voti che i docenti hanno dato agli studenti è stata elaborata una vera e propria classifica, con Maddalena in cima e Ramon e Rita in fondo. Due ballerini di Celentano sono stati severamente puniti per i voti di Emanuel Lo e Raimondo Todaro, che evidentemente non venivano giudicati equamente.

O almeno questo era quello che aveva in mente Alexandra, e ha subito voluto parlare con i suoi studenti, ai quali ha annunciato: “Lo devono sapere tutti. Io non ho niente a che fare con le classifiche che vedete in fondo. Todaro ed Emanuel Lo l’hanno fatto esso…».

La professoressa, insomma, ha voluto sottolineare come fosse “estranea” alla classifica, e non ha potuto fare a meno di scrivere alla lavagna e cerchiare in rosso i nomi di Todaro ed Emanuel Lo, quasi a sottolineare che la colpa era tutta con i due insegnanti. Inoltre, quest’anno ci saranno più guerre tra insegnanti che studenti, ma c’è un terzo fattore da considerare: il pubblico.

Sui social, poco dopo gli eventi della giornata, è cominciata ad apparire una serie di commenti avvelenati contro Todaro ed Emanuel Lo. I commenti li definiscono dei veri e propri “pagliacci” per via delle loro scelte e dei voti assegnati. Non perdetevi l’hashtag super hit #ilmondodelladanzasa