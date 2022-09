Francesca Cipriani parla del suo matrimonio: la proposta ad Alfonso Signorini

In queste ore, Francesca Cipriani ha risposto alle domande di alcuni fan di Instagram ed ha parlato del tema inerente il suo matrimonio. Durante la scorsa edizione del GF Vip, la soubrette ricevette la proposta di nozze dal suo amato Alessandro. Ebbene, a quanto pare non si trattò di una trovata pubblicitaria, ma di una proposta a tutti gli effetti.

I due, infatti, convoleranno a nozze entro l’anno. Attraverso il suo account Instagram, dunque, la giovane ha fatto delle confessioni piuttosto interessanti in merito al lieto evento. Tra le varie cose dette, poi, ha menzionato anche Alfonso Signorini. Vediamo cosa ha rivelato.

La confessione di Francesca Cipriani sul suo matrimonio: c’entra Signorini

Francesca Cipriani presto coronerà il suo sogno d’amore con Alessandro dando luogo ad un matrimonio da favola. In questo periodo, la showgirl sta ultimando i preparativi per il grande giorno, in quanto manca sempre meno al lieto evento. Nel frattempo, però, la giovane ha voluto soddisfare la curiosità di alcuni fan facendo delle confessioni piuttosto interessanti su tale giorno.

Tra le informazioni più interessanti che ha dato ce n’è una che riguarda Alfonso Signorini. In particolar modo, infatti, la protagonista ha ammesso di aver fatto una proposta al conduttore del GF Vip, che lui non ha potuto rifiutare. Di che cosa si tratta? Alfonso sarà il testimone di nozze di Francesca e Alessandro. Dopo essere stato padrino del figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, dunque, Alfonso dovrà rivestire anche quest’altro grande incarico. (Continua dopo la foto)

Gli altri dettagli sulle nozze della showgirl

Oltre che rivelare chi sarà il testimone del loro matrimonio, Francesca Cipriani ha svelato anche altri dettagli. Nello specifico, ha ammesso che si tratterà di una festa in pompa magna, sta di fatto che ci saranno moltissimi invitati. Attualmente, infatti, il numero si aggira attorno ai 200/230 invitati. In merito al vestito e ad altri dettagli, naturalmente, Francesca non è voluta entrare nel merito, lasciando ai fan l’effetto sorpresa.

In merito a quello che accadrà dopo il matrimonio, invece, la Cipriani ha detto che lei e il suo futuro marito andranno a vivere tra Milano, la Romagna e l’Abruzzo. Questo, dunque, sembra essere un periodo davvero felice per la soubrette che, dopo aver sofferto davvero tantissimo per amore nella sua vita, finalmente è riuscita a trovare la serenità che tanto agognava.