Pamela Prati lascerà prima il GF Vip? Fan notano un dettaglio che svela il giorno esatto

La presenza di Pamela Prati al GF Vip sta generando molto sgomento. Sono passati solo pochi giorni dall’inizio del reality show e la showgirl sta già trovando il modo di far parlare di sé. Molti sono i compagni d’avventura che stanno criticando il suo comportamento, ma non solo.

In queste ore, sul web sta circolando una voce secondo cui pare che la donna lascerà il programma anticipatamente. Alcuni telespettatori hanno asserito di aver addirittura visto una schermata mostrata per errore dalla regia in cui pare fosse scritto il giorno esatto della sua uscita.

Sgomento sulla figura di Pamela Prati al GF Vip

Pamela Prati uscirà prima dalla casa del GF Vip anche in questa seconda occasione? Ricordiamo che la donna abbandonò il programma la scorsa volta infrangendo il regolamento e venendo squalificata irrimediabilmente. Stavolta, però, la protagonista aveva dichiarato di essere entrata in casa con presupposti del tutto differenti, in quanto il suo unico obiettivo era quello di divertirsi.

La donna, però, non sembra stia rispettando molto quelle che erano le sue dichiarazioni. In questi primi giorni, infatti, sembrerebbe essere un po’ in disparte rispetto agli altri membri del gruppo. In molti, infatti, lamentano il fatto che la protagonista si estranei e non socializzi con gli altri. Inoltre, Pamela ha cominciato a mostrare anche le prime insofferenze a causa dei suoi problemi di claustrofobia. Come se non bastasse, però, sul web alcuni utenti hanno notato che i giorni della Pratio nella casa sono contati.

Ecco il giorno in cui la donna potrebbe uscire dal reality show

Sull’account Instagram di Deianira Marzano, infatti, alcuni assidui telespettatori del GF Vip, hanno detto che Pamela Prati presto lascerà la casa. Nello specifico, alcune persone hanno ammesso di aver visto una schermata, che è stata pubblicata per errore, dalla quale si evincerebbe che Pamela uscirà in concomitanza con l’ingresso in casa di Giovanni Ciacci. Per i momento, però, non ci sono conferme di questo, solo il tempo riuscirà davvero a darci queste risposte.

Al momento, c’è da dire che la donna non ha stretto rapporto con nessun concorrente in particolare e continua a dormire da sola nel furgoncino in giardino. Il suo staff ci ha tenuto a precisare che tale scelta è dettata unicamente dai problemi di claustrofobia e dal fatto che Pamela è solita addormentarsi molto tardi, pertanto, non vorrebbe disturbare gli altri.