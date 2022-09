GF Vip, confronto tra Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti? La showgirl chiede faccia a faccia

Molto presto potrebbe verificarsi un confronto molto acceso al GF Vip tra Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti. Tutto è nato nel momento in cui la prima ha scoperto alcune cose dette da quella che credeva essere una sua amica quando partecipò al reality show.

A riportare la faccenda è stata la figlia Guenda Goria. Adesso, però, ad intervenire sulla questione è stata anche la Ruta, la quale ha chiesto un faccia a faccia con l’ex compagna di Pechino Express. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto.

L’attacco di Maria Teresa Ruta contro Patrizia Rossetti

Maria Teresa Ruta non ha affatto gradito alcune parole dette da Patrizia Rossetti quando lei si trovava nella casa del GF Vip. A parlare della questione rivangando il passato è stata Guenda Goria. Quest’ultima, attraverso il suo account Twitter, ha condiviso alcune cose dette dall’attuale concorrente del reality show contro sua madre. Maria Teresa è rimasta malissimo quando l’ha scoperto, in quanto credeva che Patrizia fosse una sua amica.

Proprio in virtù di questa convinzione, infatti, prima che la donna varcasse la soglia della porta rossa, la Ruta le ha telefonato per farle un grande in bocca al lupo. Una volta appresa la faccenda, però, la showgirl ha completamente cambiato idea sul suo conto. Per tale ragione, l’ha attaccata a sua volta dicendo che, probabilmente, ha accettato di partecipare al programma solamente perché ha bisogno di soldi e di visibilità per tornare nei salotti di Barbara D’Urso.

Confronto immediato al GF Vip? La richiesta

La replica di Maria Teresa Ruta nei confronti di Patrizia Rossetti è stata davvero aspra. La donna, inoltre, ha anche aggiunto di essere disponibile per un faccia a faccia immediato, anche perché sarebbe bello per lei poter apprendere in prima persona tutto quello che Patrizia pensa realmente di lei, ma non ha mai avuto il coraggio di dirle. Questo, dunque, lascia intendere che, molto presto, tra le due potrebbe esserci un confronto.

Quella di lunedì e di giovedì sono puntate del GF Vip un po’ introduttive, in quanto stanno entrando pian piano tutti i concorrenti e, naturalmente, non si sta dando luogo neppure alle nomination. Ad ogni modo, a partire dalla prossima settimana, le cose potrebbero radicalmente cambiare e il clima potrebbe surriscaldarsi.