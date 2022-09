Censura al GF Vip, Antonino Spinalbese esagera su Belen Rodriguez: ecco che ha detto

Nel corso della giornata di ieri, Antonino Spinalbese si è lasciato molto andare al GF Vip sul caso Belen Rodriguez, al punto da scattare la censura. Dopo aver raccontato i motivi della loro rottura e aver portato alla luce alcuni altarini, pare che il ragazzo sia andato troppo oltre.

Mentre stava conversando con alcuni coinquilini, infatti, la regia del reality show ha interrotto il collegamento oscurando il suo microfono e impedendo che il pubblico da casa udisse oltre. Vediamo nel dettaglio che cosa stava dicendo.

Ecco cosa diceva Antonino prima della censura del GF Vip

Antonino Spinalbese è stato il protagonista della prima censura al GF Vip. Il ragazzo si stava confidando con alcuni coinquilini e stava svelando dei retroscena sul rapporto con Belen Rodriguez. Ad un certo punto, però, è stato bloccato dalla regia. Ma che cosa stava dicendo di così compromettente? Il ragazzo raccontava dei litigi che, purtroppo, spesso aveva con la showgirl. Lui è una persona che odia litigare, pertanto, ogni volta che capitava una discussione, aveva una reazione alquanto eccessiva.

Antonino, infatti, ha svelato che reagiva scappando di casa. Quando il clima diventava troppo infuocato, infatti, andava via e non accettava nessun tipo di confronti con la sua donna. Il giovane, poi, ha anche ammesso che, se non avesse avuto una figlia con Belen, dopo la rottura con lei, sarebbe sicuramente andato via all’estero. Tuttavia, dato che ha una figlia in Italia, vuole starle accanto.

Belen pronta ad agire contro Spinalbese?

Mentre Antonino Spinalbese faceva tutte queste intime confessioni sul rapporto con Belen Rodriguez, però, la regia del GF Vip ha apportato una censura. Il suo microfono, infatti, si è improvvisamente oscurato e la produzione ha spostato le inquadrature in un’altra parte della casa. Questa decisione, probabilmente, è stata presa in quanto il ragazzo stava raccontando un po’ troppi dettagli.

Ricordiamo che Belen non ha mai voluto entrare nel merito dei motivi che l’hanno spinta a chiudere la storia con Antonino. Per tale ragione, vedere che la sua vita sentimentale venisse spiattellata pubblicamente potrebbe non fare molto piacere alla showgirl. Onde evitare di correre il rischio di qualche diffida, o peggio ancora querela, si è ritenuto opportuno censurare il ragazzo. Ora non resta che attendere per vedere in che modo verrà affrontata la questione nei prossimi giorni.