Guendalina Tavassi pubblica uno scatto “esagerato” in costume. I fan esultano… fisico bestiale

Ieri Guendalina Tavassi si è lasciata andare a condividere uno scatto “caldo” che ha mandato in tilt tutti i suoi followers: ecco perché

Guendalina Tavassi è stato uno dei volti più distintivi dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. A parte la sua compassione e spontaneità, la 36enne è una bella donna. La sua figura e il suo fisico alto mettono in risalto Internet ogni volta e il suo look è l’epitome di audacia e sensualità. Durante l’ultima Mostra del Cinema di Venezia, ha deciso di indossare un abito che accentuasse le sue curve esplosive, in particolare le spalle.

L’ex gieffina è molto trasparente sui profili social, rivelando ogni sua mossa passo dopo passo dopo essere stata incinta 3 volte e in tutti questi anni. La sua dieta è molto equilibrata: si lascia mangiare troppo, ma sceglie piatti leggeri e insipidi.

Per quanto riguarda i trattamenti di bellezza, predilige i trattamenti viso e gambe per mantenere la sua pelle morbida, giovane e priva di imperfezioni. Poche ore fa, ha deciso di accontentare i suoi ammiratori con un’immagine “calda” che ha acceso le loro fantasie: ecco di cosa si tratta.

Sexy l’outfit di Guendalina Tavassi: foto sui social

L’estate è finita, ma è più coraggioso non rinunciare a bikini e pelle nuda prima del grande freddo. Uno di questi casi è Guendalina Tavassi, che ieri ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto di un bikini nero che si guarda allo specchio.

Lo scopo è proprio quello di prendere in giro i suoi followers o preparare una sorpresa per il suo fidanzato Federico Pena. La verità è che quella visione si è letteralmente trasformata nel web. Guenda ha un fisico statuario, che ha sfoggiato con orgoglio dopo essere rimasta incinta di tre figli: Gaia, Chloe e Salvatore.

Il risultato attraverso il sacrificio: l’influencer non nasconde il “dolore” di questi giorni grazie a una dieta rigida ed a qualche abbuffata di troppo a tavola dopo le vacanze. Ovviamente, però, tutto è necessario perché anche dei ventenni non sfoggiano curve e addominali così grandi.

La foto è stata rilasciata dopo specifici fatti che l’hanno portata a testimoniare contro l’ex marito, Umberto D’Aponte, accusato di aggressione e violenze. Tavasi sembra però aver trovato pace intorno a Federico, a patto di poter indossare ancora il costume da bagno, una foto come quella condivisa ieri sera è gradita.