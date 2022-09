Rings Of Power: i personaggi principali e le loro controparti del Signore degli Anelli

Può essere molto fruttuoso confrontare i personaggi de Il Signore degli Anelli con quelli de Gli anelli del potere

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si è già affermato come una delle serie di maggior successo su Amazon. Fornendo un nuovo contesto e sfondo storico per la saga dell’Unico Anello, è un’epopea tentacolare piena di personaggi avvincenti.

Mentre alcuni di questi provengono da una tradizione consolidata, altri sono stati introdotti ai fini della serie. Per quanto unici siano tutti, tuttavia, ci sono alcune chiare somiglianze che sono state stabilite tra gli eroi e le eroine di The Rings of Power e i film che appaiono nella trilogia de Il Signore degli Anelli.

10/10 Elendil – Theoden

Non appena appare sullo schermo, Elendil chiarisce che sarà uno dei personaggi più importanti. Saggio e benevolo, prende molto sul serio il proprio senso dell’onore, motivo per cui rimane fedele agli Elfi anche nel mezzo dell’ambiente ostile di Numenor.

Sotto questi aspetti, ha molto in comune con il re Theoden di Rohan, che era un uomo altrettanto onorevole, uno che andò a combattere per conto di Gondor. E, come Theoden, Elendil dovrà affrontare la sua giusta dose di sfide.

9/10 Arrondir – Legolas

Arondir è uno dei personaggi che è stato creato appositamente per la serie. Fin dal primo episodio, mette in chiaro le sue somiglianze con Legolas, l’amato personaggio interpretato da Orlando Bloom. Come l’Elfo degli ultimi giorni, Arrondir è qualcuno che a volte può essere piuttosto freddo e distante, con uno sguardo d’acciaio che ha il potere di trafiggere.

È anche un guerriero molto abile, come mostra nei suoi confronti con gli Orchi. Come Legolas, tuttavia, è anche una persona molto leale che si sente profondamente per coloro che ama, che si tratti dei suoi compagni Elfi o dell’umano Bronwyn.

8/10 Elrond – Boromir

Elrond ne Il Signore degli Anelli potrebbe essere uno dei migliori ruoli di Hugo Weaving, ma è un personaggio molto diverso ne Gli anelli del potere . Qui è ancora un po’ testardo, ma è anche ferocemente fedele agli Elfi e ai loro migliori interessi.

Con la sua lealtà a una causa prescelta, ha una forte somiglianza con Boromir, che era anche il tipo di persona che avrebbe sempre difeso il suo popolo. Tuttavia, come Boromir della Terza Era, ci sono momenti in cui Elrond permette a ciò che pensa dovrebbe essere la verità mascherare ciò che in realtà è la verità.

7/10 Nori – Frodo

Frodo è uno degli hobbit più amati de Il Signore degli Anelli . Dal primo film all’ultimo, Frodo vive una serie di eventi formativi e mostra una nobiltà di spirito notevole, in particolare per un residente della Contea. Questo è un tratto caratteriale che vale anche per Nori the Harfoot in The Rings of Power .

Come Frodo, si irrita per i limiti imposti dalla sua educazione, anche se così facendo spesso la mette in contrasto con chi detiene l’autorità, in particolare Sadoc. Ma, come dimostra con la sua disponibilità ad aiutare lo Straniero, farà sempre ciò che è giusto, proprio come fa Frodo.

6/10 Galadriel – Eowyn

Nel momento in cui si svolge Il Signore degli Anelli , Galadriel è uno degli esseri più potenti della Terra di Mezzo . Sebbene sia molto potente in The Rings of Power , è molto più una principessa guerriera, qualcuno che infrange le regole del suo popolo per perseguire ciò che pensa sia giusto, che in questo caso è la ricerca di Sauron.

Questo la allinea con Eowyn de Il Signore degli Anelli , che era allo stesso modo guidata dal suo desiderio di mettersi alla prova e di fare ciò che era giusto. Entrambi si dimostrano formidabili nemici dell’oscurità e guerrieri che non hanno paura di affrontare i nemici più oscuri.

5/10 Papavero – Sam

Sam è senza dubbio uno dei migliori eroi emersi dal Signore degli Anelli . Del resto, come dice lo stesso Frodo, non avrebbe potuto fare quello che ha fatto senza il suo compagno. In The Rings of Power , il ruolo di Sam è chiaramente ricoperto da Poppy.

Come Sam, è una persona di buon senso e, sebbene non sia sempre d’accordo con ciò che fa la sua amica Nori, è comunque disposta ad aiutarla il più possibile. E, come Sam, ha un’incredibile capacità di sopportare il crepacuore emotivo e di andare avanti.

4/10 Isildur – Eomer

Come suo padre Elendil, Isildur è qualcuno che brucia con il proprio fuoco interiore. Ha chiaramente ambizioni e c’è più di un accenno che si irrita sotto il dominio di suo padre.

Questo ha senso, dato che è ancora giovane e vuole forgiare la propria vita. È facile capire, quindi, perché sembra così simile a Eomer. Sebbene il giovane principe di Rohan creda chiaramente nella correttezza del regno di suo zio, è anche più che disposto a contrastare le regole quando pensa che sia giusto farlo.

3/10 Halbrand – Aragorn

Halbrand, come Aragorn, è un discendente di una stirpe di re. Nel suo caso, tuttavia, i suoi antenati hanno servito il Signore Oscuro Morgoth, e per questo motivo è una sorta di emarginato e un improbabile alleato per Galadriel. Tuttavia, sta diventando sempre più chiaro che vede i suoi antenati come una specie di peso.

Questo è qualcos’altro che condivide con Aragorn, che trascorre gran parte de Il Signore degli Anelli temendo che la stessa debolezza che ha causato il fallimento di Isildur e prendere l’Anello per conto suo piuttosto che lanciarlo nel Crack of Doom quando ne ha avuto la possibilità.

2/10 Durin – Gimli

Molte cose contribuiscono a rendere The Rings of Power uno dei migliori spettacoli su Prime Video. Uno di questi è la sua capacità di intrecciare insieme il drammatico e l’umoristico. Durin, come molti altri Nani, è una fonte di comicità, ma è anche intriso del proprio senso di nobiltà e onore.

È quindi facile capire perché sarebbe così simile a Gimli, uno dei personaggi più amati del Signore degli Anelli . Entrambi i Nani sono molto spinosi, testardi e inclini all’offesa, ma mostreranno sempre gentilezza anche a un amico.

1/10 Gil-galad – Elrond

Essendo uno degli Elfi più potenti della Terra di Mezzo, Gil-galad ha un pesante fardello da sopportare. È, senza dubbio, una persona molto saggia e si assume la responsabilità di essere il protettore del suo popolo. Questo è un ruolo adottato da Elrond nel Signore degli Anelli .

Dopotutto, è Elrond che convoca il Consiglio per decidere il destino dell’Anello, ed è anche Elrond che, insieme a Galadriel, è uno degli Elfi più antichi e saggi che ancora dimorano nella Terra di Mezzo.