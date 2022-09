Il Paradiso delle signore anticipazioni 26 settembre: Adelaide devastata da Umberto e Flora

Le anticipazioni della puntata di lunedì 26 settembre del Paradiso delle signore rivelano che Salvatore si troverà a vivere un momento davvero particolare a causa della partenza di Anna e Agnese. Al grande magazzino, intanto, arriverà una bella notizia.

Matilde, dal canto suo, si troverà a fare i conti con una situazione piuttosto incresciosa che riguarda suo marito. Per quanto riguarda Adelaide, invece, la donna avrà il cuore a pezzi nell’assistere ad una scena che riguarda Umberto e Flora.

Matilde sotto ricatto al Paradiso delle signore

Nella puntata del 26 settembre del Paradiso delle signore vedremo che Armando e Marcello proveranno in tutti i modi a sollevare l’umore di Salvatore. Il ragazzo, infatti, si troverà improvvisamente solo poiché sia sua madre, sia la sua compagna si sono dovute allontanare da lui. Matilde, nel frattempo, si troverà a fare i conti con una situazione piuttosto incresciosa. Il marito, infatti, la tiene sotto ricatto e lei non sa assolutamente come fare per svincolarsi.

L’uomo, infatti, ha come obiettivo primario quello di riuscire a tenere nuovamente la donna sotto il suo controllo. Stavolta, però, la protagonista non sembrerà intenzionata ad accondiscendere alle pretese del marito. Ad ogni modo, Adelaide e Marco interverranno nella questione offrendo tutto il loro sostegno a Matilde. A tal proposito, la esorteranno a restare a Villa Guarnieri per quanto tempo desidera.

Anticipazioni 26 settembre: il malessere di Adelaide

Nel frattempo, al Paradiso delle signore, nella puntata del 26 settembre, ci saranno delle belle notizie in arrivo. La rivista Il Paradiso Market, infatti, sta andando benissimo e verrà distribuita in tutta Italia. Questo, chiaramente, vuol dire che la nuova collezione approderà in tutto il territorio nazionale. Umberto e Flora saranno felicissimi per questa notizia, pertanto, non potranno fare a meno di festeggiare la novella.

A tal proposito, i due si recheranno al circolo e si lasceranno andare a dei brindisi molto allegri. Il tutto avverrà sotto gli occhi di Adelaide. La donna non potrà fare a meno di restare molto male e di provare un immenso dolore per tutto quello che sta succedendo. Infine, al grande magazzino si respira una certa tensione. Irene, infatti, giungerà alla conclusione di non reputare Clara adatta a ricoprire il ruolo di Venere, per tale motivo ne parlerà con Vittorio. Non ci resta che attendere per vedere come andrà a finire.