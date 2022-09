Oroscopo 23 settembre 2022: Toro delusi, Scorpione in subbuglio

Secondo l’oroscopo del 23 settembre, i nati sotto il segno del Cancro devono essere meno cinici. I Sagittario vanno verso nuove direzioni

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Nella vita non si può avere la pretesa di piacere a tutti, quindi, fatevene una ragione. In ambito sentimentale, invece, è tempo di aprire gli occhi e anche il cuore. Chi non risica non rosica.

Toro. I nati sotto questo segno potrebbero essere un po’ delusi dal comportamento di una persona cara. Cercate di non tenervi tutto dentro e apritevi in modo da chiarire le questioni in sospeso.

Gemelli. Tra un po’ potrebbe cominciare per voi un periodo molto movimentato, pertanto, cercate di prendervi cura di voi stessi. Non siate troppo irruenti e imparate a gestire le vostre ansie.

Cancro. Le previsioni dell’oroscopo del 23 settembre vi invitano ad essere un po’ più emotivi e meno cinici. Nella vita non si può avere il controllo su tutto, pertanto, cercate di stare attenti.

Leone. Evitate di svolgere cose manuali poiché in questo periodo siete un po’ maldestri. Dal punto di vista dei rapporti sentimentali, invece, è bene chiarire le questioni in sospeso.

Vergine. In amore siete molto determinati, mentre dal punto di vista professionale è importante tenere i piedi ben saldi per terra. Non siate distratti, soprattutto se svolgete professioni per cui è necessaria la precisione.

Previsioni 23 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Buon momento per farsi valere e per battersi per le proprie idee. Non tiratevi indietro, neppure se le persone che vi circondano proveranno ad ostacolarvi. Seguite i vostri sogni.

Scorpione. Siete un po’ agitati in questo periodo. Ci sono delle cose che vi turbano, pertanto, cercate di essere cauti. In amore non fate il passo più lungo della gamba. Aspettate di essere sicuri prima di sbilanciarvi.

Sagittario. I nati sotto questo segno devono prepararsi a vivere nuove emozioni e a viaggiare verso nuovi orizzonti. Si stanno per sbloccare delle situazioni e, molto presto, potreste ricevere delle risposte.

Capricorno. L’Oroscopo del 23 settembre vi invita ad essere pazienti. Non abbiate la pretesa di avere tutto e subito e imparate a dire anche dei no qualche volta. In amore ci vuole un po’ di buona volontà in più.

Acquario. Ci sono delle novità in arrivo, si respira aria di cambiamento. In amore è tempo di prendere delle decisioni. Se siete in procinto di cambiare lavoro o di iniziare una nuova attività, siate attenti.

Pesci. Siete piuttosto emotivi in questo periodo. Cercate di non prendervi troppo sul serio e imparate a stare al gioco. Dal punto di vista dei rapporti professionali, invece, non vi fidate di tutti.