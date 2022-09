GF Vip, gravi insulti contro Soleil Sorge: “L’avrei affogata”, l’influencer replica

Nella casa del più spiata d’Italia i concorrenti stanno cominciando a conoscersi meglio. A rendersi protagoniste di un dibattito molto interessante sono state Patrizia Rossetti e Cristina Quaranta. Le due hanno speso parole alquanto gravi per commentare un’ex concorrente del GF Vip, ovvero, Soleil Sorge.

Le due donne ci sono andate giù in maniera piuttosto pesante, dicendo cose che, chiaramente, non sono passate inosservate ai fan di Soleil. Anche l’influencer ha appreso quanto stesse accadendo, pertanto, ha deciso di replicare nel suo stile.

Le gravi parole contro Soleil Sorge di due concorrenti del GF Vip

In queste ore, Cristina e Patrizia hanno detto parole alquanto gravi contro Soleil Sorge nella casa del GF Vip. Le due protagoniste stavano commentando la passata edizione del reality show di Alfonso Signorini, quando è saltato fuori il nome dell’influencer. La prima a parlare è stata Cristina, la quale ha reputato la Sorge una persona davvero cattiva e irrispettosa. Il modo in cui la ragazza trattò Miriana Trevisan sul particolare tema della menopausa fu davvero aberrante per lei.

Cristina, infatti, non si è risparmiata ed ha detto che, se fosse stata al posto della Trevisan, avrebbe “affogato” la sua compagna d’avventura. Si tratta di un’affermazione davvero pesante che, in men che non si dica, ha fatto il giro del web. Ad ogni modo, al coro di insulti si è unita anche Patrizia, che si è trovata d’accordo con la sua compagna d’avventura su questo punto.

La replica di Soleil

Anche la Rossetti, dunque, ha criticato il percorso di Soleil Sorge nella casa del GF Vip reputandola poco intelligente. Soleil conoscerà anche le lingue, tuttavia, non è stata in grado di mostrare intelligenza durante la sua esperienza nella casa. Anche per la venditrice di materassi, la giovane influencer ha peccato di troppa leggerezza e anche di un pizzico di cattiveria. Ad ogni modo, tutti questi insulti sono pervenuti anche alla diretta interessata, la quale ha deciso di replicare. Soleil, infatti, ha pubblicato un tweet su Twitter in cui ha lanciato una stoccata alle due donne che tanto l’hanno criticata.

Nello specifico, la protagonista ha detto che adora sedersi sulla sponda del fiume. Questa frase è stata accompagnata dall’emoticon di una donna che mette lo smalto e una faccina sorridente. Con tali parole, dunque, per molti la ragazza ha lasciato intendere che resta in attesa dell’ennesimo passo falso delle due protagoniste, per sferrare loro il “colpo di grazia”.