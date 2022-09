Francesco Totti fa un passo indietro verso Ilary: “sarebbe pentito”

Nell’ultimo numero di Chi ci sono alcune indiscrezioni che parlano di un presunto pentimento di Totti su Ilary

Ultime novità sul noto calciatore e sulla conduttrice de l’isola dei famosi. Pare che Francesco Totti si sia pentito di aver rilasciato la famosa intervista a Il Corriere della sera in cui ha sparato zero contro l’ex moglie. A rivelarlo una nota giornalista sul settimanale Oggi. Andiamo a vedere insieme i dettagli di cosa sarebbe uscito fuori adesso.

Francesco Totti fa un passo indietro: cosa sta accadendo

Una separazione quella tra Totti e Ilary che sta facendo molto discutere nell’ultimo mese. Le dichiarazioni del noto calciatore sulla sua ormai ex moglie rilasciate a Il corriere della sera, hanno lasciato tutti di stucco. I fan quasi non credono a tutte le parole dette dal capitano, che ricordiamo non è stato poi così clemente nei confronti della Blasi.

Oltre a dire che lo ha tradito ed abbandonato, l’ha accusata anche di avergli rubato alcuni rolex di grande valore. Insomma, un addio non proprio pacifico che sta continuando a far discutere per via di altre problematiche che riguardano i figli. Ad oggi però pare che Francesco abbia fatto un passo indietro, e si sia pentito di ciò che ha dichiarato ai giornali. Ma per quale motivo?

Possibile dietrofront del noto calciatore

In tanti potrebbero chiedersi il motivo per cui Totti ora avrebbe avuto questo ripensamento dopo tutta la bufera mediatica che ha alzato. La risposta a tale domanda è molto facile, in base alle indiscrezioni pare che lo sportivo voglia fare un passo indietro per cercare di riaprire un dialogo civile con Ilary Blasi.

Inoltre, la giornalista ha fatto anche sapere che se questo dietrofront da parte di Francesco nei riguardi di Ilary venisse ben accetto la loro separazione sarebbe più pacifica e non così. Cosa succederà? Intanto, fa sapere D’Agostino che Francesco Totti sarebbe in possesso di messaggi molto compromettenti da parte della ex moglie con altri uomini.