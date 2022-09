Uomini e Donne spoiler puntata 23 settembre: ritorno di fiamma tra Ida e Alessandro?

La puntata di venerdì 23 settembre di Uomini e Donne sarà incentrata principalmente sugli esponenti del trono over. Al centro dell’attenzione ci sarà, ancora una volta, Ida Platano. La donna ha ripreso a frequentare un suo ex, ovvero Alessandro Vicinanza.

Gemma Galgani, dal canto suo, conoscerà meglio il nuovo cavaliere con il quale sta uscendo, ma le cose prenderanno una piega inaspettata. Vediamo nel dettaglio che cosa accadrà.

Colpo di testa di Riccardo a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 23 settembre di Uomini e Donne rivelano che Ida Platano darà luogo ad un colpo di testa. La donna, infatti, deciderà di darsi una seconda chance con Alessandro Vicinanza e i due si rivedranno. Nel corso dell’esterna si scoprirà che tra loro c’è stato anche un bacio, cosa che genererà non poco caos in studio. Ricordiamo, però, che Alessandro durante la scorsa edizione palesò un certo interesse per Federica Aversano.

Il fatto che la ragazza sia sul trono, dunque, potrebbe destabilizzarlo e non poco. Ad essere colpito dalla presenza della campana sul trono sarà Riccardo. Quest’ultimo, già nelle scorse puntate ha palesato un certo interesse per Federica. Adesso, però, ci andrà giù in maniera piuttosto pesante al punto da arrivare a dichiararsi a lei. Se vuole conoscerla, però, Riccardo dovrà passare al trono classico e andare via nel caso in cui dovesse essere eliminato. Cosa deciderà di fare?

Spoiler 23 settembre: due di picche per Gemma

Posto dinanzi questo ferreo ultimatum da parte della conduttrice Maria De Filippi, Riccardo farà un passo indietro e dirà di non voler più corteggiare Federica. Questa scelta, chiaramente, non farà altro che alimentare la messa in onda. Durante la puntata del 23 settembre di Uomini e Donne, però, assisteremo anche ad altre discussioni. Alessandro (senior) farà la conoscenza di una nuova dama, che deciderà di tenere.

Pinuccia, però, non prenderà di buon grado la cosa e darà luogo ad una discussione. Nel dibattito si intrometterà anche Tina Cipollari, che non potrà fare a meno di attaccare l’esponente del parterre femminile. Infine, Gemma deciderà di conoscere un po’ meglio il nuovo cavaliere. Tra loro ci sarà anche un bacio durante l’esterna, tuttavia, le cose prenderanno una brutta piega. Il cavaliere, infatti, deciderà di chiudere con la Galgani. Per la dama, dunque, arriverà il primo due di picche della stagione.