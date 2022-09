Cristina Quaranta rischia la squalifica. Grande fratello Vip 7: “Soleil Sorge? L’avrei affogata!”

Il nuovo cast del Grande Fratello Vip ha lavorato molto e, dopo Attilio Romita, la testa di Cristina Quaranta potrebbe cadere per una dichiarazione feroce su Soleil Sorge. Ecco le sue parole e il motivo dello sfogo

Lo ha annunciato Alfonso Signorini in un’intervista prima dell’inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip. “I partecipanti riserveranno gradualmente molte sorprese, ma dobbiamo ancora essere pazienti”. L’attesa però non è stata lunga, sono già diversi i concorrenti che si abbandonano a dichiarazioni pesanti che di certo non lasciano indifferenti autori e opinione pubblica.

Il giornalista di Rai 2 Attilio Romita ha subito sparato a zero contro i membri della famiglia reale britannica, parlando di uno scandalo di una certa dimensione che si nasconderà tra i colpi di scena di Buckingham Palace.

Lui stesso è diventato un precursore la scorsa notte dopo aver duramente rimproverato Jukas Casella per alcune delle sue azioni nell’ultimo episodio del reality show. Ha infatti lanciato un altro attore nel mirino della rete. I gieffini in giardino, infatti, si scontrano in alcuni episodi che incarnano fortemente la dinamica del Gf Vip 6. Parla l’ex velina Cristina Quaranta, che rimprovera Soleil Sorge: Vediamo come e perché.

Grande Fratello Vip, Cristina Quaranta e la minaccia a Soleil Sorge

Forse Cristina Quaranta ha saltato l’anno, Soleil Sorge è ancora parte integrante del Grande Fratello Vip. Dopo l’esperienza dell’anno scorso in casa, ora ospita il party del Gf Vip con Pierpaolo Pretelli, che ha il compito di commentare gli eventi che accadono a casa dell’attore. L’argomento di discussione è l’aspra rivalità tra gli italoamericani e Miriana Trevisan, compagna d’avventura della loro nemesi di lunga data durante il loro soggiorno nella casa più sorvegliata d’Italia.

I due non andavano d’accordo, e gli ex corteggiatori dell’uomo e della donna hanno gravemente offeso la donna durante un intervento chirurgico che le è costato molto e l’ha fermata a lungo in più casi. All’epoca Quaranta, che ammise di conoscere Miriana da oltre trent’anni, dovette schierarsi dalla sua parte: “Non puoi offendere e mancare di rispetto a una più grande di te. La affogo: è molto scortese e fuori luogo. Patrizia Rossetti D’accordo fortemente con l’inquilina, riconoscendo che se fosse stata al posto di Trevisan, avrebbe reagito allo stesso modo.