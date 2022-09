Barbara D’Urso compare improvvisamente in studio a “Storie Italiane”: ecco come ha reagito Eleonora Daniele

Barbara Durso fa un’apparizione inaspettata durante Storie Italiane Live di Rai 1. Ecco la reazione della conduttrice Eleonora Daniele

Nessuno ha confermato o smentito la voce. Sembra che Barbara Durso non sia una presenza popolare in viale Mazzini. Non appare mai in onda come ospite e sembra avere un potere di veto assoluto per non menzionarla in nessuno spettacolo.

Il motivo di questo desiderio non è chiaro, la verità è che, al momento, vedere il volto di Carmelita sulla rete Rai sembra essere una stella cadente, anche se solo per immagini o video.

Come se non bastasse, sembra essere il nemico giurato di più volti che rappresentano una presenza fissa e spesso fanno a gara con i loro contenitori. Tra questi, c’è Eleonora Daniele, conduttrice di Storie italiane.

L’ex gieffina è molto diversa dallo stile napoletano e sembra volersi discostare il più possibile dai temi trattati dal salone di Canale 5. Oggi, invece, all’interno della timeline di Rai 1 si è verificato un evento più singolare che raro. Questo non era nemmeno previsto dall’ospite, ed è riuscita a farlo con una certa esitazione. Ecco cosa è successo e la reazione di Daniele.

Storie italiane, nello studio di Barbara D’Urso, mentre Eleonora Daniele

Una lunga intervista ai Pooh e alla moglie del compianto batterista Stefano D’Orazio, che racconta l’ultima mezz’ora della Storie Italiane su Rai 1. Tra i tanti video andati in onda che celebravano la lunga carriera e il successo della popolarissima band bolognese, ci siamo poi soffermati su tutta la storia di D’Orazio. L’autore ha deciso di mostrare un video del suo matrimonio con Tiziana Giardoni, avvenuto nel 2017 nel bellissimo giardino degli amici e della famiglia della coppia.

Barbara D’urso appare in primo piano in tutto il suo splendore, tra le immagini del “Sì” e la grande gioia dei protagonisti. Questa donna era la migliore amica di Stefano, quasi come due fratelli, e come tale fu scelta come testimone. Per la prima volta da anni, il volto di una popolare conduttrice da anni con Mediaset è in diretta su Rai 1.

Come reagisce Eleonora Daniele a questo “non pianificato”? Con assoluta indifferenza. Al termine della clip, ha proseguito l’intervista come se nulla fosse, senza prestare attenzione a menzionare un collega che era stato molto legato al musicista nei mesi precedenti la sua tragica scomparsa.