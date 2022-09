Ex del GF Vip tuona contro Giovanni Ciacci: “Un traditore” ecco cosa è successo (FOTO)

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip c’è stato l’ingresso nella casa di Giovanni Ciacci. L’esperto di moda ha varcato la soglia della porta rossa annunciando che si sarebbe fatto portavoce, come ormai tutti sapevano, di un disturbo su cui ci sono molti tabù, ovvero, la sieropositività.

Ad ogni modo, il suo ingresso ha fatto storcere il naso a molte persone. Non solo Pamela Prati, ma anche un’altra donna del mondo dello spettacolo sembra non aver affatto gradito la cosa. Vediamo di chi si tratta e cosa ha detto.

Ecco lo sfogo di un’ex del GF Vip contro Giovanni Ciacci

L’ingresso nella casa del GF Vip di Giovanni Ciacci ha generato un po’ di caos. Lo stilista delle vip, infatti, nel corso della sua vita si è guadagnato i rancori di molte persone. A tuonare contro di lui è stata un’ex concorrente del GF Vip, ovvero, Patrizia De Blanck. La contessa, infatti, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato un post al vetriolo contro il nuovo arrivato nella casa. A tal proposito, ha esordito definendo Giovanni come un traditore.

Il motivo che ha spinto la donna a parlare in questi termini risiede nel fatto che lo stilista pare abbia agito alle spalle della contessa in più occasioni. A tal proposito, la donna ha portato alla luce un episodio accaduto un po’ di tempo fa. Nello specifico, infatti, Giovanni sarebbe andato anche a casa sua per un’intervista, pubblicata poi sul settimanale Oggi, in cui ha parlato meravigliosamente della contessa. Successivamente, però, ha scoperto cose assurde.

Patrizia De Blanck entra al GF per un confronto?

Quando Patrizia De Blanck partecipò al GF Vip, infatti, Giovanni Ciacci disse delle cose molto brutte e offensive nei suoi confronti. Il tutto, chiaramente, mentre la donna era chiusa all’interno della casa e non poteva rispondere per difendersi. Una volta uscita dal reality show, poi, Patrizia scoprì tutto e rimase profondamente delusa dal comportamento di quello che credeva essere un suo amico.

Attraverso questo intervento, dunque, Patrizia potrebbe essersi guadagnata una bella ospitata in una delle prossime puntate del GF Vip. In tale occasione, la contessa potrebbe dare luogo ad un confronto molto acceso con Ciacci che, sicuramente, sarebbe in grado di creare delle nuove ed interessanti dinamiche durante questa edizione del reality show di Canale 5.