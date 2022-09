Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere – Episodio 5 Recensione – “Partings”

Attenzione: quanto segue contiene spoiler completi per The Lord of the Rings: The Rings of Power Episode 5, che ora è in streaming su Prime Video. Il signore degli anelli: Gli anelli del potere, episodio 5

La guerra è all’orizzonte in The Rings of Power Episodio 5, che offre uno sguardo a ciò per cui stanno combattendo vari personaggi. È anche il primo episodio ad avere sia nani che falchi mentre le disparate trame dello show si stanno finalmente unendo per l’inevitabile grande battaglia per la Terra di Mezzo.

La trama è piuttosto breve, ancorata da una dolce sequenza di viaggio impostata su una musica che sembra davvero raggiungere lo spirito avventuroso del lavoro di Tolkien. Questa trama continua principalmente a chiarire quanto sia potente lo Straniero. Un sacco di scaltri sarebbero stati probabilmente “lasciati indietro” se non fosse stato lì per fermare l’attacco dei warg. Ma dopo il suo strano trucco curativo del gelo, sembra che anche Nori stia iniziando a spaventarsi un po’ della sua amica gigante.

Continuo a non pensare che lo Straniero sia un cattivo ragazzo, ma quel potere è sempre pericoloso e ha bisogno di mettersi insieme per assicurarsi che nessuno si faccia male. Finalmente possiamo anche dare un’occhiata agli strani personaggi dall’aspetto cultista visti in un precedente teaser che sembrano seguire The Stranger.

Gli umani delle Terre del Sud che sono fuggiti alla torre degli elfi per sfuggire ad Adar e al suo esercito, nel frattempo, non stanno bene. Circa la metà del loro gruppo ha seguito Waldreg, che non posso fare a meno di pensare a un Amico delle Tenebre di The Wheel of Time , per accettare la sua offerta di resa da parte di Adar.

Waldreg è un idiota dall’episodio 1, quando ha cercato di nascondere la notizia della diffusione della corruzione ad Arrondir, e continua a raddoppiare. È davvero divertente vedere con quanta rapidità passi dal giurare fedeltà a Sauron all’offerta di servire chiunque stia guidando l’esercito degli orchi.

In molti modi, sembra che The Rings of Power si sia affermato come l’anti- Il Trono di Spade , anche se i confronti con House of the Dragon continuano a dilagare. Non c’è modo che non vedremmo Waldreg tagliare la gola a quel povero ragazzo e coprirsi del suo sangue in nessuno di quegli spettacoli della HBO.

Qui, tutto ciò che dobbiamo sapere si trova nell’espressione di Waldreg che cambia da orrore a cupa determinazione. Game of Thrones avrebbe giocato la sessione del consiglio a Númenor per mostrare alcuni intrighi dalla lingua tagliente, ma Rings of Power ci fornisce solo la configurazione e poi una ripresa di Halbrand che mostra quanto bene pulisce. Ancora una volta, la decisione sul personaggio è tutto ciò che conta davvero.

L’onestà e la bontà sono quasi sempre punite in Il Trono di Spade, ma The Rings of Power mostra diversi personaggi che trovano la forza nel chiarire i loro problemi ai loro amici e ai loro cari. Theo finalmente racconta a sua madre dell’elsa, che fornisce ad Arrondir e Bronwyn informazioni su ciò che Adar sta pianificando. Tra Waldreg, Bronwyn e Halbrand, c’è molta esplorazione nell’episodio 5 sul ruolo degli umani nella Terra di Mezzo. Sono fondamentalmente orchi, condannati a servire qualunque malvagio signore della guerra stia ascendendo in questo momento se non vengono attentamente osservati dagli elfi alla ricerca di segni di tradimento, o possono effettivamente avere un certo grado di autodeterminazione?

È facile capire perché Bronwyn e Halbrand sarebbero inclini alla disperazione date le scelte sbagliate che hanno davanti, ma entrambi decidono di cercare di superare l’oscurità che hanno visto e continuare a combattere. Sembra che Bronwyn e Arondir abbiano in programma di distruggere la torre per impedire ad Adar di raggiungere il suo obiettivo, ma ciò probabilmente porterà alla loro morte a meno che i rinforzi non arrivino in tempo.

La conversazione tra Halbrand e Galadriel in cui condividono i loro traumi è potente

Halbrand è disposto ad accettare la sua responsabilità di re, ma non sappiamo ancora esattamente cosa lo abbia mandato in fuga. Presumibilmente i tagli tra lui e Waldreg implicano che anche lui si è inginocchiato davanti alle forze oscure ed è colpevole di crimini terribili, ma se si dimostrerà degno, è probabile che a nessuno importerà davvero quando verrà fuori. La conversazione tra lui e Galadriel in cui condividono i loro traumi è potente, in particolare Galadriel confessa che, nonostante tutta la fiducia che trasuda, è una paria dalla sua gente e così completamente consumata dalla sua ricerca per fermare Sauron che ha distrutto ogni relazione nella sua vita. È un momento di legame che sembra esattamente il tipo di cosa che potrebbe creare una storia d’amore tra lei e Halbrand. Io, per esempio, mi piacerebbe vederli baciarsi.

Altrove, la relazione tra Durin ed Elrond si complica quando Elrond scopre il vero motivo per cui è stato mandato a Khazad-dûm. La fucina su cui Celebrimbor sta lavorando e che deve essere completata entro la primavera aiuterà a preservare le “anime eterne” degli elfi dalla corruzione dilagante. Anche dopo la spiegazione, non sono davvero sicuro di cosa significhi. Quanto velocemente svanirebbero senza l’infusione di luce? Avranno solo una durata della vita più simile a quella dei mortali? È per questo che gli elfi della Terza Era devono andarsene? L’episodio è a corto di risposte, ma le scene nelle foreste elfiche sono così straordinariamente belle che portano a casa ciò che sarebbe perso senza di loro.

La scorsa settimana mi sono lamentato del fatto che Elrond abbia nominato il mithril, ma mi piace molto la storia dell’origine del mithril in “Partings”. Il parallelo tra le vene di minerale e le radici di un albero funziona visivamente così come spiega perché il Balrog e il prezioso minerale sono inevitabilmente legati insieme. Sono felice che Elrond si rifiuti di infrangere il suo giuramento e invece vada direttamente da Durin per ottenere il suo aiuto. La loro amicizia è la relazione più affascinante dello show , guidata da quanto sia divertente Durin. Il bluff del tavolo è bellissimo poiché è un modo così semplice per ottenere qualcosa dall’arrogante e intrigante Re Supremo Gil-galad. Inoltre, il tentativo di Elrond di rivendicare il merito di Disa è molto carino.

Non tutti dicono la verità in questo episodio. Sono molto dispiaciuto che Isildur non abbia detto a nessuno di aver trovato un sabotatore sulla nave mentre cercava di nascondersi. Forse quel ragazzo si sta comportando da solo per la genuina preoccupazione per il fatto che il suo paese venga trascinato nella guerra di qualcun altro, ma l’ammirazione che ha espresso per Pharazôn mi fa pensare che non fosse una sua idea. Pharazôn continua a provare a seminare sfiducia nei confronti degli elfi e ad esortare Númenor a rimanere isolato. Rintracciare la fonte del sabotaggio avrebbe potuto dare a tutti un’idea di ciò che stava pianificando.

Ma a quanto pare Isildur sarà sempre inaffidabile. Adoro ancora le battute tra i suoi amici mentre accettano a malincuore le sue scuse dopo essersi fatti leccare. Sono ancora più felice che la sua irresponsabilità sia stata adeguatamente punita. Nessuno tenderà troppo il collo per lui e anche suo padre lo ha relegato in stalla. Tuttavia, sta realizzando il suo desiderio di andare in guerra. La scena finale dell’episodio è adeguatamente travolgente, con le splendide vele delle navi di Númenor che si spiegano al suono di una musica commovente. Sembra probabile che la prossima settimana assisteremo a combattimenti su larga scala, che dovrebbero fornire un modo completamente nuovo per The Rings of Power di dimostrare di cosa è capace il suo budget ridicolo.

I personaggi condividono i loro segreti questa settimana mentre si uniscono per affrontare la minaccia dell’oscurità che discende sulla Terra di Mezzo. Questo episodio è incentrato sul prendere decisioni difficili e testare la lealtà in vista di quella che si preannuncia essere una grande battaglia per la sopravvivenza degli umani delle Terre del Sud.