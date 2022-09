Oroscopo 24 settembre 2022: Gemelli scaltri, Sagittario reticenti

Le previsioni dell’oroscopo del 24 settembre esortano gli Scorpione a non essere troppo irruenti. i Toro, invece, devono essere parsimoniosi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata molto impegnativa per voi. Ci sono delle decisioni da prendere e anche a stretto giro, pertanto, c’è il rischio di incappare in qualche errore. Nel lavoro bisogna prendere in considerazione tutte le possibilità.

Toro. I nati sotto questo segno devono fare un po’ di attenzione alle spese. L’oroscopo del 24 settembre vi invita a non esagerare poiché presto potreste trovarvi ad avere delle spese impreviste. Buon momento per fare nuove conoscenze.

Gemelli. Siete molto scaltri e furbi in questo periodo, cosa che non capita di solito nei nati sotto questo segno. Dal punto di vista dei rapporti interpersonali, invece, vi sentite un po’ messi da parte.

Cancro. Nel lavoro vi sentite particolarmente appagati, ma ci sono degli aspetti che vi conviene mettere in chiaro sin dal primo momento. In ambito sentimentale, invece, apritevi un po’ di più.

Leone. Ci sono delle scelte che dovete prendere, anche se a fatica. Non si può stare con il piede in due scarpe, altrimenti si rischia di soffrire e di far soffrire le persone che vi circondano.

Vergine. In amore dovete essere un po’ più determinati. Se volete raggiungere un obiettivo dovete andare avanti per la vostra strada senza curarvi di niente e di nessuno. Nel lavoro bisogna fare un po’ di ordine.

Previsioni 24 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non siate troppo inflessibili. Nella vita è importante cambiare opinione laddove necessario. Ricordate che solo gli stolti non lo fanno mai. In amore sta per cominciare un periodo ricco di sorprese.

Scorpione. Mantenete la calma e non siate troppo irruenti. Lo Scorpione quando viene stuzzicato diventa velenoso, pertanto, attenti a non toccargli troppo la coda o potreste farvi molto male.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 24 settembre vi vedono un po’ reticenti. Fate un po’ di fatica ad esternare i vostri veri sentimenti e preferite tenervi tutto dentro per non essere feriti. Questo, però, potrebbe allontanare delle persone.

Capricorno. Di solito siete abituati ad aspettarvi sempre tanto dalle persone poiché siete molto generosi. Ad ogni modo, non sempre il bene che fate torna indietro, quindi, siate più attenti.

Acquario. Novità in amore. Le coppie che erano alla ricerca di un punto d’incontro, potrebbero avvertire alcuni problemi. Quelle stabili, invece, non verranno scalfite da un po’ di pioggia.

Pesci. Buon momento per dare il via a una nuova attività o per cimentarvi in un nuovo progetto. Tenete gli occhi ben aperti in amore, poiché il rischio di una delusione è dietro l’angolo.