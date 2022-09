Grande Fratello Vip: Elettra Lamborghini diffida sua sorella Ginevra, lei: “Me l’aspettavo”

Nel corso della puntata del 22 settembre, Elettra Lamborghini ha mandato una diffida a Alfonso Signorini e a sua sorella

Ieri sera è andato in onda il secondo appuntamento settimanale con il Grande Fratello. Tra le tante novità di questa edizione sicuramente la sorella di Elettra Lamborghini , poco conosciuta al pubblico.

Sul rapporto tra le due si sa ben poco, ovvero l’unica cosa che è nota a tutti è che non si parlano dal 2019. Infatti, Ginevra non ha nemmeno preso parte alle nozze di sua sorella con Afrojek. Ma andiamo a vedere insieme cosa è successo nel corso della puntata.

Elettra Lamborghini diffida sua sorella Ginevra al GFVip

Nel corso della diretta, Alfonso Signorini chiamando Ginevra Lamborghini ha fatto sapere che sua sorella Elettra le ha fatto arrivare una diffida. Ciò significa che la concorrente non può più parlare della cantante e tanto meno menzionarla con gli coinquilini.

La Lamborghini, incassando la notizia ha subito spiegato che se lo sarebbe aspettato un atteggiamento simile conoscendo Elettra, ma non se l’aspettava. “Spesso sono stata io ad essere l’esclusa.

Mio padre ci ha messo molto a confronto quando eravamo piccoline, le motivazioni vere vanno scavate nel nostro passato, è normale che lei sia cresciuta con una competizione, vorrei guardarla e dire cosa stiamo facendo. Ma io non ho rancore con lei.

Cosa è successo tra le due sorelle?

I dettagli su quello che sia accaduto di preciso tra Elettra e Ginevra Lamborghini non è dato saperlo ma la gieffina ha fatto capire che i loro rancori risalgano a quando erano piccole. Inoltre, ha voluto sottolineare che la colpa di questo loro allontanamento non è dei genitori.

Ginevra crede che sua sorella l’abbia allontanata per via della sua carriera. Anche lei è una cantante e forse Elettra si è sentita scavalcata. In ogni caso, la gieffina ha fatto sapere che la sua porta è sempre aperta e se ha qualcosa da dirle può farlo in maniera molto tranquilla e serena. “Le chiedo scusa, a volte mi sono comportata male nei suoi confronti, perché mi sentivo esclusa ero arrabbiata e di questo le chiedo scusa.”