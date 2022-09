Soraia Allam replica all’avvicinamento tra Luca ed Elenoire al GF Vip: ecco cosa pensa

Nella notte appena trascorsa c’è stato un confronto tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi nella casa del GF Vip. Sulla questione è intervenuta anche Soraia Allam, fidanzata di Luca. La giovane si è detta assolutamente scioccata da quanto accaduto.

Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che ha notato una certa falsità in alcune persone della casa. Lo sfogo dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è andato principalmente contro Sara Manfuso. Vediamo nel dettaglio cosa c’entra.

Soraia Allam difende Luca sullo scontro con Elenoire

Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino hanno avuto uno scontro questa notte al GF Vip in quanto la prima ha accusato l’ex tronista di averla illusa dandole delle attenzioni e poi dichiarando di non provare nessun interesse per lei. Luca è rimasto esterrefatto dalla questione, in quanto non si aspettava minimamente che la coinquilina potesse fraintendere i suoi comportamenti. Tra i due, così, c’è stata una discussione e un allontanamento alquanto drastico.

Sullo scontro tra Luca ed Elenoire, allora, è intervenuta anche Soraia Allam. La giovane non ha creduto neppure per un secondo che il suo fidanzato avesse delle mire per la sua compagna d’avventura. Successivamente, però, l’ex volto di Uomini e Donne ci ha tenuto a porre l’accento su un’altra questione. A suo avviso, infatti, Sara Manfuso si starebbe comportando in modo falso.

Lo sfogo di Soraia contro Sara del GF Vip

Durante il daytime, infatti, Soraia Allam ha dichiarato di aver visto Sara ed Elenoire parlare dell’interesse di quest’ultima nei confronti di Luca. La Manfuso, dal canto suo, pare abbia dato manforte alla sua amica esortandola a provarci e ad essere onesta con il cuoco. Nel momento in cui Luca ha avuto il suo sfogo, ed ha chiarito di non aver mai illuso la Ferruzzi facendole credere di nutrire un interesse nei suoi confronti, Sara è intervenuta dicendo che, forse, Elenoire stesse scherzando.

La Manfuso, infatti, ha provato a smorzare un po’ i toni asserendo che la sua amica avesse voluto fare semplicemente una battuta, che magari è stata fraintesa dato il nervosismo che ha cominciato ad aleggiare ieri nella casa. Per Soraia, dunque, il comportamento più grave lo avrebbe avuto proprio Sara, la quale si starebbe comportando un po’ come una banderuola. Non ci resta che attendere, quindi, per capire come evolverà la situazione.