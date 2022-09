Anticipazioni Verissimo, tutti gli ospiti del week: arriva una star hollywoodiana

Nel week end torna Silvia Toffanin con Verissimo: chi sono gli ospiti

Sabato 24 e domenica 25 ci attendono due puntate ricche di emozioni e di tante novità. Come sempre canale 5 manderà in onda Verissimo con al comando Silvia Toffanin. Tantissimi gli ospiti con le loro storie tra cui alcune molto toccanti.

La conduttrice per la prima volta avrà nel suo studio anche un ospite di livello internazionale. Andiamo a vedere chi prenderà parte alle puntata.

Anticipazioni Verissimo: chi c’è sabato 24 settembre?

Silvia Toffanin sabato accoglierà nel suo salotto il duo televisivo composto da Pio e Amedeo. La coppia di comici, dal prossimo 28 settembre, su Canale 5 daranno inizio alla nuova edizione di Emigratis in prima serata.

Il pubblico, inoltre, ritroverà sul piccolo schermo Marcell Jacbos, campione olimpico dei 100 metri di Tokyo, insieme alla sua Nicole Daza. La coppia parlerà sia delle loro nozze che dei loro progetti futuri.

Ma non è tutto, anche Rosalindà Cannavò tornerà nel salotto di Verissimo e parlerà ancora una volta di alcuni periodi della sua vita molto bui, come l’anoressia e tutto quello che è accaduto dopo la morte del suo amico produttore. Infine, sarà ospite anche l’attrice Eva Robin’s e la cantante Irene Grandi.

Gli ospiti di domenica 25 settembre

Non meno soddisfacente sarà l’appuntamento di domenica. Nella puntata in questione, Silvia ospiterà Sylvester Stallone. L’attore, entrato nella storia del cinema mondiale con Rocky è tra i più apprezzati di Hollywood.

Non possono mancare all’appello Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che ripercorreranno alcuni momenti della loro storia d’amore e delle loro nozze, che si sono celebrate circa un mese fa.

A Verissimo vedremo anche Luca Argentero e Alessandro Siani, che saranno dietro al bancone di Striscia la notizia dal 28 settembre. Grande attesa anche per Al Bano Carrisi e Iva Zanicchi per la prima volta insieme. Infine, Silvia intervisterà Silvia e Giulia Provvedi. Le Donatella, alcuni giorni fa hanno perso il loro padre. Insomma, due appuntamenti ricci e con grandi ospiti dello spettacolo. Non ci resta altro che attendere.