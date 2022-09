Pinuccia sbotta contro la redazione di Uomini e Donne: “Bugiardi”, le parole di Maria De Filippi

Nella puntata del 23 settembre di Uomini e Donne c’è stato uno sfogo inaspettato di Pinuccia, la quale ha attaccato la redazione del talk show pomeridiano. Tutto è nato nel momento in cui Alessandro ha ricevuto la visita di una nuova dama.

Pinuccia si è ingelosita ed ha cominciato a sbottare anche contro il programma. Maria De Filippi, chiaramente, non ha potuto fare a meno di intervenire. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Caos a Uomini e Donne: Pinuccia contro la redazione

L’edizione di quest’anno di Uomini e Donne è cominciata con il botto, sta di fatto che un’esponente del trono over, Pinuccia, ha sbottato contro la redazione. L’evento che ha generato il caos in studio è stato determinato dall’arrivo di una nuova signora, la quale ha detto di essere interessata ad Alessandro (senior). I due hanno avuto modo di vedersi fuori dallo studio e di presentarsi.

Una volta cominciata la puntata, poi, i due protagonisti si sono accomodati al centro dello studio ed hanno cominciato a parlare. Pinuccia, però, si è mostrata piuttosto infastidita, al punto che Maria De Filippi ha tirato fuori un aneddoto. La conduttrice, infatti, ha informato tutti i presenti del fatto che Pinuccia avesse sbottato anche con la redazione.

La reazione di Maria De Filippi

Il giorno prima della registrazione, infatti, la dama si era resa conto che ci fosse una persona interessata ad Alessandro. Per tale ragione, si è recata dallo staff chiedendo se fosse vero. La redazione di Uomini e Donne, però, non può dare questo genere di informazioni prima che venga mandata in onda la puntata, per tale motivo Pinuccia ha sbottato. La donna ha accusato i membri dello staff di Maria De Filippi di essere dei bugiardi.

L’argomento è stato ampiamente trattato in studio e la presentatrice si è mostrata piuttosto divertita dalla cosa, sdrammatizzando la questione. Per contro, però, Tina Cipollari non è stata altrettanto clemente. Tra lei e Pinuccia, infatti, è scoppiato il caos. L’opinionista ha accusato la sua interlocutrice di aver mancato di rispetto a tutti. La dama del trono over, ad un certo punto, si è alzata ed ha chiesto alla padrona di casa se potesse uscire dallo studio. Maria ha interrotto il siparietto mettendo la musica e facendo ballare i presenti in studio.