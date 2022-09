Uomini e Donne spoiler puntata 26 settembre: Armando furioso con Ida

Lunedì 26 settembre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo ad uno scontro piuttosto acceso tra Armando e Ida. I due, solitamente, vanno d’accordo e si difendono l’un l’altra durante le puntate.

Nella puntata di lunedì, però, accadrà qualcosa di diverso. Gemma, invece, uscirà con il nuovo cavaliere, ma le cose non andranno nel migliore dei modi. Inoltre, dovrebbero essere presentati anche i due nuovi tronisti.

Scontri al trono over di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di lunedì 26 settembre di Uomini e Donne rivelano che in studio si parlerà di Ida Platano. Dopo lo show di Riccardo Guarnieri, a cui abbiamo assistito durante la scorsa messa in onda, adesso sarà la volta di Ida. Quest’ultima confesserà di aver risentito il suo ex, Alessandro Vicinanza. I due hanno deciso di darsi un’altra occasione, sta di fatto che si sono visti. Nel corso dell’eterna, poi, tra loro c’è stato anche un bacio passionale.

La notizia, chiaramente, lascerà tutti senza parole, tuttavia, farà storcere anche il naso ad alcuni presenti. Armando Incarnato, infatti, non accetterà il fatto che Ida non gli abbia detto questa cosa. La situazione, poi, degenererà in quanto Alessandro si intrometterà. Tra i due cavalieri, dunque, nascerà un diverbio davvero piuttosto acceso che verrà sedato, come sempre, dall’intervento della padrona di casa.

Spoiler 26 settembre: al trono classico nuove conoscenze

Per quanto riguarda il trono classico, invece, nella puntata del 26 settembre vedremo che dovrebbero essere presentati i due tronisti maschi. Loro si chiamano entrambi Federico e avranno la possibilità di incontrare le prime corteggiatrici. Per quanto riguarda le troniste, invece, la scorsa volta abbiamo assistito all’esterna tra Federica e un ragazzo. Le cose non sono andate bene, sta di fatto che la ragazzo lo ha mandato via.

Lavinia, però, lo ha tenuto ed è uscita in esterna anche con un altro cavaliere. Per quanto riguarda lei, le cose sono andate meglio, sta di fatto che i due in studio racconteranno di aver trascorso dei momenti piacevoli. Tornando al trono over, invece, Gemma Galgani dirà di essere uscita con il suo nuovo spasimante e di averlo anche baciato. Una volta giunti in studio, però, l’uomo dirà di essere rimasto un po’ deluso da tale uscita, sta di fatto che prenderà una drastica decisione. Come la prenderà la Galgani?