Garrison Rochelle vuota il sacco: l’addio alla danza e gli attuali rapporti con Maria De Filippi

Garrison Rochelle sta per tornare in TV. Questa volta, però, non sarà ospite d’eccezione ad “Amici di Maria de Filippi”: il coreografo stunintese, che annuncia di aver detto “basta” per ballare, presenterà uno spettacolo alla Rai.

Garrison Rochelle è un volto noto della gente che guarda la TV, un’icona per i fan e gli appassionati di “Amici di Maria de Filippi”. Nella famosa trasmissione Mediaset, dal 2001 al 2018, ha lavorato per 18 anni come istruttore di danza. Negli ultimi quattro anni è apparso occasionalmente in programmi che lo hanno reso famoso come ospite speciale. Dopo un lungo periodo in Mediaset, il 67enne americano ha firmato un contratto con la Rai. Da oggi (sabato 24 settembre) ospiterà su Rai Due la “Performer Italian Cup” con Valentina Spampinato.

Tutti quelli che lo conoscevano lo immaginavano come un eterno ballerino. Tuttavia, questo capitolo della sua vita potrebbe essere terminato per sempre. In una lunga intervista esclusiva con TvBlog, Garrison ha suggerito che è ora di dire “arrivederci” al ballo e concentrarsi su altre cose. Già nel 2018, dopo aver salutato “Amici di Maria De Filippi”, Rochelle aveva pensato di fermarsi. Poi è arrivato il COVID, che ha colpito duramente il mondo della danza. Durante quei mesi, però, Garrison studiò dizione e recitazione per fare in modo che in TV gli venisse chiesto anche di interpretare ruoli diversi dai ballerini.

La nuova vita di Garrison e il rapporto con Maria de Filippi

In un’intervista a TVBlog, ha parlato del nuovo programma di Rai Due, che lo vede come co-conduttore. “È diverso da Amici, dove ballerini e cantanti sono visti come atleti. L’idea è nuova e ci vorrà tempo per consolidarsi in Italia”. Amico di Maria De Filippi, lo spettacolo lo ha reso famoso.

Nel 2018 si è conclusa una lunga storia. come è arrivato qui? Garrison crede che gli “errori” siano principalmente suoi: “Avrebbe dovuto finire due anni fa. Mi sono inacidito, come se avessi rotto dopo una lunga relazione. Le abitudini hanno preso il sopravvento. “Tuttavia, Garrison dice di essere “Molto felice” dalla sorpresa Maria gli ha regalato lo scorso novembre, che lo ha invitato a fare da giudice speciale e gli ha chiesto di trovare una torta di compleanno in studio.

Garrison ha avuto solo parole positive per la conduttrice di “Amici”: “Non la sento da un po’. Non so nemmeno se sa di questa nuova avventura televisiva. La rispetto e la amo perché mi ha reso famosa in Italia.”.

Ha poi sottolineato che, a differenza di altri ex colleghi, non ha mai parlato male di lei o del programma perché sarà sempre grato per l’opportunità che gli viene data. “Maria è una conduttrice unica, lei e suo marito sono due geni. È impegnativo, questo è un dato di fatto. Da loro ho imparato molto. Ricordo che pochissime persone all’inizio capivano le potenzialità di Amici e poi aveva ragione lei, lei, che era una persona molto coraggiosa”.