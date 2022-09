Oroscopo 26 settembre 2022: Leone agguerriti, Acquario speranzosi

Le previsioni dell’oroscopo del 26 settembre esortano i Toro a tirare un sospiro di sollevo. I Bilancia, invece, devono essere più pazienti possibile

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Le stelle vi invitano ad essere un po’ più riflessivi. L’istinto va bene in amore, ma non può essere la scelta migliore per quanto riguarda il lavoro, almeno non sempre. Ricordate di essere accurati e precisi.

Toro. Buon momento per l’amore. Dopo aver passato un periodo caratterizzato da un po’ di alti e bassi, adesso finalmente potete tirare un sospiro di sollievo. Lo stesso può dirsi anche per quanto riguarda il lavoro.

Gemelli. Occhi aperti sul lavoro. Presto potreste rimanere spiazzati da qualche notizia inaspettata. Ad ogni modo, dovete cercare di essere un po’ più reattivi e di cimentarvi anche in cose apparentemente lontane dal vostro modo di essere.

Cancro. Le previsioni dell’oroscopo del 26 settembre vi invitano ad essere un po’ più cauti. Spesso tendete a trarre delle conclusioni troppo affrettate su situazioni e persone. In ambito sentimentale ci sono delle novità.

Leone. Siete agguerriti e determinati a raggiungere i vostri scopi. Le persone che vi circondano difficilmente riusciranno a farvi cambiare idea. In ambito professionale, però, bisogna anche saper perdere e accettare le sconfitte.

Vergine. Non sfidate troppo la sorte e il destino. Certe cose devono andare necessariamente in un determinato modo, quindi, non sforzatevi troppo. In amore dovete sentirvi liberi, altrimenti potrebbero esserci complicazioni.

Previsioni 26 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Date tempo al tempo e non siate eccessivamente frettolosi. Dal punto di vista dei rapporti interpersonali, invece, è meglio non essere troppo litigiosi. Marte è opposto e potrebbero esserci dei problemi.

Scorpione. Giornata molto interessante dal punto di vista dell’ammore. Se nutrite un interesse per qualcuno, o un sentimento, meglio essere chiari. Non aspettate che sia sempre l’altro a fare il primo passo.

Sagittario. L’Oroscopo del 26 settembre vi invita a prendere con maggiore ottimismo certe situazioni. Non date troppo peso a quello che dicono o pensano gli altri e imparate a mettere da parte l’orgoglio quando necessario.

Capricorno. Il tempo che passa potrebbe essere un fardello da superare per alcuni dei nati sotto questo segno. Di solito, siete abituati a vedervi sempre in forma e splendenti, pertanto, affrontare i giorni no è sempre complicato per voi.

Acquario. Ci sono novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Siate speranzosi e non vi arrendete di fronte le difficoltà. Dal punto di vista dei rapporti di coppia, invece, è meglio non tirare troppo la corda se un rapporto è già in crisi.

Pesci. Ci sono dei cambiamenti in arrivo dal punto di vista della professione. In amore, invece, cercate di non perdere mai di vista i vostri obiettivi e non trascurare i vostri interessi e le persone a cui tenete.