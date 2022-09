Orribile lite tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi: “Hai visto il video e ti sei vergognato: ora ti nascondi”

Nelle ultime ore è scoppiata un’orribile rissa tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi. Questo è quello che è successo

Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi sono due rivali nell’ultima versione del Grande Fratello Vip. Ha trent’anni ed è nato a Roma. Luca è noto per essere uno dei corteggiatori e delle corteggiatrici di Roberta Giusti, pugile e chef. Nella capitale italiana era noto per le sue abilità culinarie, che lo hanno reso uno degli chef più famosi di Roma.

Elenoire Ferruzzi è un’attrice, cantante e influencer nata a Cittiglio in provincia di Varese. La Ferruzzi è molto conosciuta sui social: sulla sua pagina Instagram conta 126mila followers. Showgirl è un’icona gay perché si definisce sui social. Alcuni dei suoi video sono diventati ampiamente conosciuti e sono diventati virali online. Elenoire ha vinto la sua battaglia contro il Covid mesi dopo, per la quale è stata ricoverata in ospedale per molto tempo, ed è una donna trans molto attiva nella lotta per i diritti LGBTQ+.

Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino alle strette: ecco cosa è successo

Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino sono stati molto legati sin dalla prima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 19 settembre. I due svilupparono all’improvviso una sorta di tacita intesa: infatti, dai primi giorni in cui entrarono in casa, passavano molto tempo a parlare e dialogare tra loro.

Tuttavia, a un certo punto, qualcosa sembra andare storto tra i due. La donna, infatti, ha rivelato di essere innamorata di lui, secondo Biccy.it. Come ha detto a un altro concorrente, Antonino Spinalbese, Elenoire era sicura che anche lui avesse provato qualcosa. In compenso, invece, Luca Salatino, fidanzato con Soraya Allam Cerruti, ha spiegato di non avere alcun interesse per lui.

Nelle scorse ore è scoppiato un acceso battibecco tra i due rivali. Elenoire Ferruzzi, infatti, ha accusato Luca Salatino di aver visto spezzoni di intimità e vergogna dei due. “Ti vergogni come tutti gli altri! Com’è vergognoso chi nasconde tutto”, ha detto Ferrucci.

Salatino ha negato qualsiasi accusa di Elenoire e ha chiesto di cosa stesse parlando. I due hanno continuato a combattere fino a quando gli altri concorrenti della reality TV si sono separati e li hanno placati. Siamo in attesa di scoprire se questo dibattito corrisponda al capitolo conclusivo dell’amicizia tra i due rivali del GfVip.